Τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, όταν αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν εξετράπη της πορείας του και έπεσε στον ποταμό Αξιό, σε επαρχιακό δρόμο κοντά στο χωριό Ράστσε έξω από τα Σκόπια.

Στο αυτοκίνητο επέβαιναν συνολικά τέσσερις άνθρωποι.Το δυστύχημα συνέβη το βράδυ της Πέμπτης.

«Μέσα από το αυτοκίνητο που έπεσε στον ποταμό Αξιό ανασύρθηκαν, από ειδικές δυνάμεις της αστυνομίας, τρία πτώματα που ανήκουν σε γυναίκες, ενώ συνεχίζεται η επιχείρηση για τον εντοπισμό ενός ακόμη ανδρός, ο οποίος πιθανότατα πήδηξε από το αυτοκίνητο στα νερά του Αξιού» δήλωσε αργά το βράδυ της Πέμπτης ο επικεφαλής της Πολιτικής Προστασίας της Βόρειας Μακεδονίας, Στογιάντσε Ανγκέλοφ.

Κοντά στο σημείο του δυστυχήματος βρέθηκε και ένα τετράχρονο κοριτσάκι, το οποίο εντόπισαν περαστικοί και το μετέφεραν στο νοσοκομείο των Σκοπίων όπου νοσηλεύεται, χωρίς να φέρει εμφανή τραύματα.

