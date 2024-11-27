Αυστραλία: Απαγόρευση πρόσβασης ανηλίκων κάτω των 16 σε κοινωνικά δίκτυα

Το κοινοβούλιο της Αυστραλίας έδωσε σήμερα το «πράσινο φως» στο νομοσχέδιο με το οποίο θα απαγορευτεί η πρόσβαση των ανηλίκων κάτω των 16 ετών στους ιστοτόπους κοινωνικής δικτύωσης.

Το σχέδιο νόμου θα συζητηθεί τώρα στη Γερουσία.

Με βάση αυτήν την πρόταση, την οποία προώθησε ο πρωθυπουργός Άντονι Αλμπανέζι, οι πλατφόρμες όπως το X, το TikTok, το Facebook και το Instagram θα πρέπει να λάβουν μέτρα για να εμποδίσουν τους νέους κάτω των 16 ετών να αποκτήσουν πρόσβαση. Εάν δεν τηρήσουν την υποχρέωσή τους θα τους επιβληθούν πρόστιμα που μπορεί να φτάσουν ακόμη και τα 31 εκατομμύρια ευρώ.

Πολλές πλατφόρμες κατήγγειλαν μια «βιαστική» απόφαση, εκφράζοντας «σοβαρές ανησυχίες» για τις «απρόβλεπτες συνέπειες» που μπορεί να έχει.

Το νομοσχέδιο εγκρίθηκε με 102 ψήφους υπέρ έναντι 13 κατά. Δεν έχει καθοριστεί ακόμη το πότε θα συζητηθεί στη Γερουσία.

Πριν από την ψηφοφορία ο Αλμπανέζι είπε ότι τα κοινωνικά δίκτυα είναι «μια πλατφόρμα που ευνοεί τις κοινωνικές πιέσεις, μια μηχανή άγχους, ένας δίαυλος για τους απατεώνες και, το χειρότερο όλων, ένα εργαλείο για τα αρπακτικά στο διαδίκτυο».

Η Αυστραλία είναι στην πρωτοπορία των χωρών που λαμβάνουν μέτρα για να προστατεύσουν τα παιδιά στο διαδίκτυο. Το όριο ηλικίας που προτείνεται είναι από τα αυστηρότερα παγκοσμίως, όμως ο τρόπος που θα εφαρμοστούν οι προτάσεις παραμένει ασαφής.

Το κείμενο, μετά την τροποποίησή του από το κοινοβούλιο, απαιτεί στο εξής από τους κολοσσούς της τεχνολογίας να ζητούν από τους νέους χρήστες τους ένα έγγραφο ταυτότητας που θα αποδεικνύει την ηλικία τους. Εάν εγκριθεί τελικά το νομοσχέδιο, οι εταιρείες θα έχουν περιθώριο ενός έτους για να εφαρμόσουν τα μέτρα.

Κάποιοι αναλυτές ωστόσο εκφράζουν αμφιβολίες για το κατά πόσο είναι τεχνικά δυνατή μια απαγόρευση πρόσβασης με βάση την ηλικία. Ο καθηγητής ψηφιακής επικοινωνίας στο Πανεπιστήμιο του Σίδνεϊ Τέρι Φλιού είπε ότι ενδέχεται το νομοσχέδιο να καταλήξει μια «συμβολική κίνηση».

Πολλές χώρες και εδάφη έχουν ήδη αποφασίσει να ορίσουν ελάχιστο όριο ηλικίας για την πρόσβαση στις πλατφόρμες. Στη Φλόριντα, ο νόμος που θα τεθεί σε εφαρμογή τον Ιανουάριο απαγορεύει να ανοίγουν λογαριασμό οι νέοι κάτω των 14 ετών, αλλά προς το παρόν δεν έχει διευκρινιστεί το πώς θα γίνει αυτό. Στην Ισπανία, η κυβέρνηση παρουσίασε τον Ιούνιο ένα παρόμοιο νομοσχέδιο, που ακόμη δεν έχει συζητηθεί. Προβλέπει την απαγόρευση πρόσβασης σε ανηλίκους κάτω των 16 ετών. Η Κίνα, από το 2021, έχει θέσει περιορισμούς στην πρόσβαση των ανηλίκων και ζητά επαλήθευση της ηλικίας τους με επίδειξη ταυτότητας. Τα παιδιά κάτω των 14 ετών δεν επιτρέπεται να περνούν περισσότερα από 40 λεπτά ημερησίως στο Douyin (η κινεζική εκδοχή του TikTok) και ο χρόνος που περνούν παιδιά και έφηβοι σε διαδικτυακά παιχνίδια είναι περιορισμένος.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.