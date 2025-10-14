Η στρατιωτική μονάδα που είχε ταχθεί στο πλευρό του κινήματος κατά του προέδρου της Μαδαγασκάρης, Αντρί Ρατζοελίνα, ανακοίνωσε ότι ανέλαβε την εξουσία στη χώρα. Η δήλωση αυτή έγινε αμέσως μετά την ψηφοφορία στην Εθνοσυνέλευση, η οποία καθαίρεσε τον αρχηγό του κράτους.

Ο συνταγματάρχης Μικέλα Ραντριανιρίνα, σε ομιλία του έξω από το προεδρικό μέγαρο στην πρωτεύουσα, ανέφερε: «Θα αναλάβουμε από σήμερα την εξουσία και διαλύουμε τη Γερουσία και το Ανώτατο Συνταγματικό Δικαστήριο. Η Εθνοσυνέλευση θα συνεχίσει το έργο της. Θα μείνουμε στην εξουσία το πολύ δύο χρόνια. Μέσα σε αυτό το διάστημα θα προβούμε σε δημοψήφισμα για να ορίσουμε το νέο σύνταγμα».

Το Ανώτατο Συνταγματικό Δικαστήριο κάλεσε τον συνταγματάρχη Ραντριανιρίνα να αναλάβει την προεδρία, ζητώντας του να οργανώσει εκλογές εντός των επόμενων 60 ημερών, μετά το στρατιωτικό πραξικόπημα.

Λίγο νωρίτερα, ο Ρατζοελίνα, που βρίσκεται σε άγνωστη τοποθεσία, είχε ανακοινώσει τη διάλυση της Εθνοσυνέλευσης. Παράλληλα, κατήγγειλε ότι η παραπομπή του σε δίκη με το ερώτημα της καθαίρεσης «στερείτο νομιμότητας».

Σύμφωνα με τον γαλλικό ραδιοφωνικό σταθμό RFI, ο Ρατζοελίνα εγκατέλειψε τη χώρα την Κυριακή με γαλλικό στρατιωτικό αεροσκάφος. Υπενθυμίζεται ότι ο στρατός του είχε παραδώσει την εξουσία για πρώτη φορά το 2009, έπειτα από λαϊκή εξέγερση.

Ο συνταγματάρχης Ραντριανιρίνα, επικεφαλής της μονάδας Capsat, δήλωσε στην τηλεόραση του Γαλλικού Πρακτορείου πως θα συσταθεί επιτροπή αποτελούμενη από αξιωματικούς του στρατού, της χωροφυλακής και της εθνικής αστυνομίας, με πιθανή συμμετοχή πολιτών συμβούλων. Αυτή η επιτροπή θα αναλάβει να συνεχίσει το έργο της προεδρίας, ενώ μέσα σε λίγες ημέρες θα συγκροτηθεί και πολιτική κυβέρνηση.

Η μονάδα Capsat είχε διαδραματίσει σημαντικό ρόλο και στο πραξικόπημα του 2009. Το περασμένο Σάββατο, άλλαξε τις ισορροπίες όταν ενώθηκε με τους διαδηλωτές που είχαν ξεκινήσει το κίνημα διαμαρτυρίας από τις 25 Σεπτεμβρίου. Οι αξιωματικοί κάλεσαν τις δυνάμεις ασφαλείας να μην πυροβολήσουν κατά των διαδηλωτών και στη συνέχεια ενώθηκαν μαζί τους.

Στη σημερινή ψηφοφορία, 130 από τους 163 βουλευτές τάχθηκαν υπέρ της καθαίρεσης του Αντρί Ρατζοελίνα, υπερβαίνοντας τα απαιτούμενα δύο τρίτα. Κανονικά, η καθαίρεση θα έπρεπε να επικυρωθεί από το Ανώτατο Συνταγματικό Δικαστήριο, το οποίο όμως διαλύθηκε από τον στρατό.

Η Μαδαγασκάρη, ένα φτωχό νησί του Ινδικού Ωκεανού, έχει μακρά ιστορία λαϊκών εξεγέρσεων και στρατιωτικών κυβερνήσεων.

Ο πρόεδρος Ρατζοελίνα δήλωσε ότι πραγματοποιεί «πολλές επίσημες επισκέψεις σε φιλικές χώρες, μέλη του SADC», αναφερόμενος στον Οργανισμό Συνεργασίας της Νότιας Αφρικής.

Στην πρωτεύουσα Ανταναναρίβο παραμένουν συγκεντρωμένοι χιλιάδες διαδηλωτές, κυρίως νέοι που ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα της συλλογικότητας GenZ. Στη συνέχεια ενώθηκαν εργαζόμενοι, μετά από απεργία πολλών συνδικάτων, αλλά και πολίτες κάθε ηλικίας.

Σημειώνεται ότι τουλάχιστον το 80% των 32 εκατομμυρίων κατοίκων της Μαδαγασκάρης ζει με λιγότερα από 2,80 ευρώ την ημέρα, κάτω από το όριο της φτώχειας που ορίζει η Παγκόσμια Τράπεζα.

