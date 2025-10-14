Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Μαδαγασκάρη: Η Εθνοσυνέλευση εγκρίνει την παραπομπή του προέδρου Ρατζοελίνα με αίτημα την καθαίρεσή του

Η κάτω βουλή της Μαδαγασκάρης ψήφισε την παραπομπή του προέδρου Ρατζοελίνα, ο οποίος έχει φύγει στο εξωτερικό μετά από ένταση με στρατό και διαδηλωτές

Αντρί Ραζοελίνα ομιλία

Η κάτω βουλή του Κοινοβουλίου στη Μαδαγασκάρη ψήφισε σήμερα υπέρ της παραπομπής με το ερώτημα της καθαίρεσης του προέδρου Αντρί Ρατζοελίνα ο οποίος έχει διαφύγει στο εξωτερικό έπειτα από αντιπαράθεση με τον στρατό και τους διαδηλωτές των οποίων ηγούνται οι νέοι.

Η απόφαση της Εθνοσυνέλευσης, με 130 ψήφους υπέρ και ένα λευκό, ελήφθη ώρες αφότου ο 51χρονος ηγέτης επιδίωξε να διαλύσει την Εθνοσυνέλευση με διάταγμα, βαθαίνοντας την πολιτική κρίση στη χώρα.

Παρότι αναχώρησε με γαλλικό πολεμικό αεροσκάφος, ο Ρατζοελίνα αρνείται να παραιτηθεί αψηφώντας διαδηλώσεις που πραγματοποιεί τις τελευταίες εβδομάδες η GenZ απαιτώντας την παραίτησή του, και τις εκτεταμένες λιποταξίες από τον στρατό.

Η προεδρία δήλωσε ότι η συνεδρίαση της Εθνοσυνέλευσης ήταν αντισυνταγματική και ως εκ τούτου κάθε απόφαση είναι "άκυρη".

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Μαδαγασκάρη Εθνοσυνέλευση διαδηλώσεις στρατός εξωτερικό πρόεδρος ψήφισμα κοινοβούλιο
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
6 0 Bookmark