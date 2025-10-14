Η κάτω βουλή του Κοινοβουλίου στη Μαδαγασκάρη ψήφισε σήμερα υπέρ της παραπομπής με το ερώτημα της καθαίρεσης του προέδρου Αντρί Ρατζοελίνα ο οποίος έχει διαφύγει στο εξωτερικό έπειτα από αντιπαράθεση με τον στρατό και τους διαδηλωτές των οποίων ηγούνται οι νέοι.
Η απόφαση της Εθνοσυνέλευσης, με 130 ψήφους υπέρ και ένα λευκό, ελήφθη ώρες αφότου ο 51χρονος ηγέτης επιδίωξε να διαλύσει την Εθνοσυνέλευση με διάταγμα, βαθαίνοντας την πολιτική κρίση στη χώρα.
Παρότι αναχώρησε με γαλλικό πολεμικό αεροσκάφος, ο Ρατζοελίνα αρνείται να παραιτηθεί αψηφώντας διαδηλώσεις που πραγματοποιεί τις τελευταίες εβδομάδες η GenZ απαιτώντας την παραίτησή του, και τις εκτεταμένες λιποταξίες από τον στρατό.
Η προεδρία δήλωσε ότι η συνεδρίαση της Εθνοσυνέλευσης ήταν αντισυνταγματική και ως εκ τούτου κάθε απόφαση είναι "άκυρη".
