Ο συνταγματάρχης Μικέλα Ραντριανιρίνα, νέος στρατιωτικός ηγέτης της Μαδαγασκάρης, ανακοίνωσε ότι θα ορκιστεί σύντομα πρόεδρος της χώρας, μετά το πρόσφατο πραξικόπημα και την ανατροπή του Αντρί Ρατζοελίνα.

Ο Αντρί Ρατζοελίνα, ο οποίος διέφυγε στο εξωτερικό το περασμένο Σαββατοκύριακο, παραπέμφθηκε σε δίκη από την Εθνοσυνέλευση. Ο ίδιος καταδίκασε την ανάληψη της εξουσίας από τον Ραντριανιρίνα και αρνήθηκε να παραιτηθεί, παρά τις διαδηλώσεις που απαιτούσαν την αποχώρησή του και τις εκτεταμένες λιποταξίες στις ένοπλες δυνάμεις.

Σε συνέντευξη Τύπου, ο Ραντριανιρίνα δήλωσε ότι ο στρατός ανέλαβε την εξουσία και διέλυσε όλους τους θεσμούς, εκτός από την Κάτω Βουλή. Επισήμανε ότι «θα ορκιστούμε σύντομα», μία ημέρα αφότου το Ανώτατο Συνταγματικό Δικαστήριο τον κάλεσε να αναλάβει τα καθήκοντα του προέδρου στην πρώην γαλλική αποικία. «Αναλάβαμε την ευθύνη χθες», πρόσθεσε χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με δύο πηγές προσκείμενες στον στρατό, ο Ραντριανιρίνα αναμένεται να ορκιστεί πρόεδρος τις επόμενες ημέρες. Την Τρίτη, ο ίδιος ανέφερε ότι μια επιτροπή στρατιωτικών θα αναλάβει τη διακυβέρνηση, σε συνεργασία με μεταβατική κυβέρνηση για δύο χρόνια, πριν τη διεξαγωγή εκλογών.

Ο Ραντριανιρίνα υπήρξε διοικητής της μονάδας ειδικών δυνάμεων Capsat, η οποία είχε διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στο πραξικόπημα του 2009 που έφερε στην εξουσία τον Ρατζοελίνα. Ωστόσο, πρόσφατα αποστασιοποιήθηκε από τον μέχρι πρότινος σύμμαχό του και κάλεσε τους στρατιώτες να μην πυροβολούν διαδηλωτές.

Ο Ρατζοελίνα εγκατέλειψε τη Μαδαγασκάρη την Κυριακή με τη συνδρομή γαλλικού στρατιωτικού αεροσκάφους, επικαλούμενος κίνδυνο για τη ζωή του. Σύμφωνα με διπλωματικές και αντιπολιτευόμενες πηγές, φέρεται να βρίσκεται στο Ντουμπάι. Ο 51χρονος πρώην DJ είχε καταλάβει την εξουσία το 2009 με τη στήριξη νεολαίας και διαδηλωτών, ωστόσο οι υποσχέσεις του για βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης και αντιμετώπιση της διαφθοράς δεν υλοποιήθηκαν.

Η Μαδαγασκάρη, με πληθυσμό περίπου 30 εκατομμυρίων κατοίκων, αντιμετωπίζει έντονα κοινωνικά προβλήματα, καθώς τα τρία τέταρτα του πληθυσμού ζουν κάτω από το όριο της φτώχειας. Από την ανεξαρτησία της το 1960 μέχρι το 2020, το κατά κεφαλήν εισόδημα μειώθηκε κατά 45%, σύμφωνα με την Παγκόσμια Τράπεζα. Ο μέσος όρος ηλικίας στη χώρα παραμένει κάτω των 20 ετών.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

