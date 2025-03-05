Η μη κυβερνητική οργάνωση Διεθνής Αμνηστία τονίζει σήμερα πως οι ισραηλινές επιθέσεις στον Λίβανο εναντίον ασθενοφόρων, εργαζομένων στις υπηρεσίες πρώτων βοηθειών και δομών υγείας, κατά τη διάρκεια του πρόσφατου πολέμου ανάμεσα στις ένοπλες δυνάμεις του Ισραήλ και το λιβανικό σιιτικό κίνημα Χεζμπολά, πρέπει να αποτελέσουν το αντικείμενο έρευνας ως εγκλήματα πολέμου.

Συμφωνία κατάπαυσης του πυρός που κλείστηκε την 27η Νοεμβρίου έβαλε τέλος σ’ έναν και πλέον χρόνο εχθροπραξιών, συμπεριλαμβανομένων δυο μηνών ανοικτού πολέμου, ανάμεσα στο Ισραήλ και στη Χεζμπολά.

Κατά τη διάρκεια της ένοπλης σύρραξης, ο ισραηλινός στρατός κατηγόρησε το λιβανικό κίνημα πως χρησιμοποιούσε ασθενοφόρα της Ισλαμικής Επιτροπής Υγείας, οργάνωσης με την οποία έχει στενή σχέση, για να μεταφέρει μαχητές και όπλα. Η Χεζμπολά διέψευσε επανειλημμένα την κατηγορία αυτή.

«Ο ισραηλινός στρατός επιτέθηκε επανειλημμένα εναντίον υγειονομικών εγκαταστάσεων, ασθενοφόρων, προσωπικού υπηρεσιών υγείας και της πολιτικής προστασίας, που προβλέπεται ρητώς να προστατεύονται δυνάμει του διεθνούς δικαίου και οι επιθέσεις αυτές πρέπει να ερευνηθούν ως εγκλήματα πολέμου», υπογραμμίζει η Διεθνής Αμνηστία σε δημόσια δήλωση που δίνει στη δημοσιότητα σήμερα.

Η ΜΚΟ καλεί τη λιβανική κυβέρνηση να εκχωρήσει στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο «τη δικαιοδοσία να διενεργήσει έρευνα και να ασκήσει διώξεις για εγκλήματα διαπραχθέντα στο λιβανικό έδαφος στο πλαίσιο του Καταστατικού της Ρώμης» και να «εγγυηθεί το δικαίωμα των θυμάτων σε επανόρθωση».

Τον Δεκέμβριο, ο υπουργός Υγείας του Λιβάνου, ο Φίρας Αμπιάντ, δήλωνε πως καταμετρήθηκαν «67 επιθέσεις εναντίον νοσοκομείων, σε 40 από τις οποίες στοχοποιήθηκαν απευθείας», με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους τουλάχιστον 16 άνθρωποι.

Εξαπολύθηκαν «238 επιθέσεις εναντίον οργανισμών πρώτων βοηθειών, που είχαν αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 206 άνθρωποι», είχε προσθέσει ο υπουργός, σημειώνοντας πως 256 οχήματα υπηρεσιών άμεσης βοήθειας, συμπεριλαμβανομένων φορτηγών του πυροσβεστικού σώματος και ασθενοφόρων, έγιναν επίσης στόχοι.

Η Διεθνής Αμνηστία σημειώνει πως ερεύνησε τέσσερις ισραηλινές επιθέσεις εναντίον δομών υγείας και οχημάτων στη Βηρυτό και στον νότιο Λίβανο από την 3η ως την 9η Οκτωβρίου 2024, στις οποίες έχασαν τη ζωή τους 19 εργαζόμενοι του τομέα της υγείας, τραυματίστηκαν άλλοι 11 και «υπέστησαν ζημιές ή καταστράφηκαν ασθενοφόρα και δυο δομές υγείας».

Η οργάνωση «δεν βρήκε καμιά απόδειξη ότι οι δομές ή τα οχήματα χρησιμοποιούνταν για στρατιωτικούς σκοπούς όταν υπέστησαν επιθέσεις», διευκρινίζει.

Σημειώνει ακόμη πως απευθύνθηκε τον Νοέμβριο γραπτώς στον ισραηλινό στρατό, κοινοποιώντας του τα ευρήματά της και ζητώντας του σχόλια. Δεν έλαβε ποτέ απάντηση.

«Ο ισραηλινός στρατός δεν παρείχε επαρκείς δικαιολογίες ούτε συγκεκριμένες αποδείξεις για την παρουσία στρατιωτικών στόχων στις τοποθεσίες που επλήγησαν» ώστε να εξηγήσει γιατί προχώρησε σε αυτές τις «επανειλημμένες επιθέσεις, που εξασθένισαν το ήδη εύθραυστο σύστημα υγείας και έθεσαν ζωές σε κίνδυνο», επιμένει η Διεθνής Αμνηστία.

Σύμφωνα με τις αρχές του Λιβάνου, πάνω από 4.000 άνθρωποι σκοτώθηκαν τον έναν πλέον χρόνο εχθροπραξιών, ενώ τα κόστη της ανοικοδόμησης αναμένεται να ξεπεράσουν τα 10 δισεκατομμύρια δολάρια.

