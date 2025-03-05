Ο Κινέζος πρωθυπουργός Λι Κιάνγκ δήλωσε την Τετάρτη ότι η Κίνα θα «προωθήσει σταθερά» την επανένωση με την Ταϊβάν, αντιτιθέμενη ταυτόχρονα στις εξωτερικές παρεμβάσεις, και θα προσπαθήσει να συνεργαστεί με τους Ταϊβανέζους για να πραγματοποιήσει την αναζωογόνηση του κινεζικού έθνους.

«Θα προωθήσουμε σταθερά την υπόθεση της επανένωσης της Κίνας και θα εργαστούμε με τους Κινέζους συμπατριώτες μας στην Ταϊβάν για να πραγματοποιήσουμε τον ένδοξο σκοπό της αναζωογόνησης του κινεζικού έθνους», έγραψε ο Λι στην ετήσια έκθεση εργασίας του προς το κινεζικό κοινοβούλιο.

Η Κίνα ισχυρίζεται ότι η Ταϊβάν είναι δική της επικράτεια, παρά την αντίρρηση της κυβέρνησης στην Ταϊπέι, και έχει εντείνει τη στρατιωτική της πίεση εναντίον του νησιού τα τελευταία χρόνια, συμπεριλαμβανομένης της διεξαγωγής αρκετών γύρων μεγάλων πολεμικών αγώνων.

Πηγή: reuters.com

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.