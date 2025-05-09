O Φιντάν δήλωσε ότι υπήρξε στόχος απόπειρας δολοφονίας

Ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας, Χακάν Φιντάν, αποκάλυψε σε τηλεοπτική συνέντευξή του ότι πριν από τέσσερα με πέντε χρόνια υπήρξε στόχος απόπειρα δολοφονίας.

Μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό 24 TV, ο Χακάν Φιντάν είπε ότι σε αναλύσεις αίματος που είχε κάνει εντοπίστηκε αρσενικό και υδράργυρος.

Στην ερώτηση του δημοσιογράφου εάν ακολούθησε θεραπεία απάντησε καταφατικά.

Ο ίδιος αρνήθηκε να απαντήσει στο ερώτημα ποιος κρύβεται πίσω από την απόπειρα, λέγοντας ότι «δεν υπάρχουν εχθροί μόνο στο εσωτερικό, εχθροί υπάρχουν παντού».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

