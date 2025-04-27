Φιντάν: Η Χαμάς θα ήταν πιο ανοιχτή σε μια συμφωνία με το Ισραήλ για διαρκή ειρήνη

Ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν ανέφερε σε δηλώσεις του πως οι συνομιλίες με την Χαμάς τις τελευταίες ημέρες έδειξαν ότι η παλαιστινιακή μαχητική οργάνωση θα ήταν πιο ανοιχτή σε μια συμφωνία με το Ισραήλ που θα υπερβαίνει την κατάπαυση του πυρός στη Γάζα και θα στοχεύει σε μια μόνιμη λύση.

Στις 19 Απριλίου, ο Φιντάν και ο επικεφαλής των τουρκικών μυστικών υπηρεσιών, Ιμπραήμ Καλίν, είχαν συνομιλίες με αξιωματούχους της Χαμάς στην Άγκυρα για να συζητήσουν τις τελευταίες προσπάθειες για κατάπαυση του πυρός και την κατάσταση στη Γάζα.

Μιλώντας στη Ντόχα, ο Φιντάν δήλωσε ότι οι συνομιλίες αυτές έδειξαν ότι η Χαμάς θα ήταν πιο πρόθυμη να υπογράψει μια συμφωνία που θα αντιμετώπιζε επίσης το ζήτημα των κατεχόμενων παλαιστινιακών εδαφών, προσθέτοντας ότι η κρίση θα μπορούσε να μετατραπεί σε μια ευκαιρία για την εφαρμογή της λύσης των δύο κρατών στην ισραηλινο-παλαιστινιακή σύγκρουση.



Πηγή: skai.gr

