Διαδήλωση υπέρ ειρήνης στην Ιερουσαλήμ

Χιλιάδες άνθρωποι συγκεντρώθηκαν σήμερα στην Ιερουσαλήμ, για μια σπάνια κινητοποίηση υπέρ της ειρήνης, την ώρα που ο πόλεμος στη Γάζα μπαίνει στον 20ό μήνα και η ανθρωπιστική κατάσταση στον θύλακα θεωρείται κρίσιμη από τον ΟΗΕ και δεκάδες Ισραηλινοί παραμένουν ακόμη όμηροι της Χαμάς.

Το Ισραήλ, το οποίο ξανάρχισε τις επιχειρήσεις του στη Γάζα στις 18 Μαρτίου, έπειτα από δίμηνη εκεχειρία, ανακοίνωσε την Δευτέρα ένα σχέδιο «κατάκτησης» του παλαιστινιακού εδάφους που περιλαμβάνει τη μαζική μετακίνηση του πληθυσμού. Το σχέδιο αυτό επικρίθηκε δριμύτατα σε όλον τον κόσμο.

«Η Γάζα θα καταστραφεί πλήρως», είπε την Τρίτη ο ακροδεξιός υπουργός Οικονομικών Μπεζαλέλ Σμότριχ.

«Δεν μπορούμε να επιτρέψουμε στους εξτρεμιστές και των δύο πλευρών, οι οποίοι τρέφονται από την εκδίκηση, τον φόβο και το μίσος, να αποφασίσουν το μέλλον μας», είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Μαζόν Ινόν, ένας 50χρονος Ισραηλινός επιχειρηματίας και ακτιβιστής για την ειρήνη, που συνδιοργάνωσε αυτή τη «Λαϊκή Σύνοδο για την Ειρήνη». «Ακόμη και αν ελέγχουν το παρόν μας, πρέπει να επιλέξουμε μια εναλλακτική και να σφυρηλατήσουμε ένα διαφορετικό μέλλον», επέμεινε.

Η εκδήλωση οργανώθηκε από έναν συνασπισμό περίπου 60 τοπικών οργανώσεων που επιδιώκουν μια πολιτική λύση στην ισραηλινοπαλαιστινιακή σύγκρουση.

Με την ευκαιρία αυτή, ο πρώην πρωθυπουργός του Ισραήλ Εχούντ Όλμερτ και ο πρώην επικεφαλής της παλαιστινιακής διπλωματίας Νάσερ αλ Κίντουα παρουσίασαν το ειρηνευτικό σχέδιο που είχαν προτείνει και πέρυσι. Ο Κίντουα, ανιψιός του Παλαιστίνιου ηγέτη Γιάσερ Αραφάτ, μίλησε μέσω βιντεοσύνδεσης από την κατεχόμενη Δυτική Όχθη.

«Μόνο μία λύση των δύο κρατών μπορεί να επιτρέψει μια ριζική αλλαγή για τη χώρα μας και όλη την περιοχή», είπε ο Όλμερτ, ο κεντρώος προκάτοχος του Μπενιαμίν Νετανιάχου. «Πρέπει να βάλουμε τέλος στον πόλεμο και να αποσυρθούμε από τη Γάζα. Η Γάζα είναι παλαιστινιακή (…) και πρέπει να αποτελεί μέρος ενός παλαιστινιακού κράτους», τόνισε, ζητώντας να συγκροτηθεί μια «δύναμη εσωτερικής ασφάλειας» που θα υπάγεται στην Παλαιστινιακή Αρχή και θα έχει στόχο την ανοικοδόμηση της Λωρίδας της Γάζας, «χωρίς τη συμμετοχή της Χαμάς».

Ο Κίντουα είπε ότι η ειρηνευτική πρόταση βασίζεται στη λύση των δύο κρατών και περιλαμβάνει μια ανταλλαγή εδαφών (σε ποσοστό 4,4%) μεταξύ του Ισραήλ και του μελλοντικού παλαιστινιακού κράτους. Σύμφωνα με το σχέδιο αυτό, το Ισραήλ θα προσαρτήσει τους κυριότερους εβραϊκούς οικισμούς στη Δυτική Όχθη και ιδίως ορισμένες ζώνες γύρω από την Ιερουσαλήμ. Σε αντάλλαγμα, θα παραχωρηθεί ίση έκταση του ισραηλινού εδάφους στο μελλοντικό παλαιστινιακό κράτος.

Το σχέδιο Όλμερτ-Κίντουα προβλέπει επίσης την από κοινού κυριαρχία στην Παλιά Πόλη της Ιερουσαλήμ, υπό την προστασία τόσο του Ισραήλ όσο και του παλαιστινιακού κράτους.

Πηγή: skai.gr

