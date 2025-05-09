Αξιωματούχοι της κυβέρνησης Τραμπ εμφανίζονται πρόθυμοι να καθυστερήσει το ζήτημα του αφοπλισμού της Χαμάς έως ότου επιτευχθεί συμφωνία κατάπαυσης του πυρός, ενώ θεωρούν μη ρεαλιστική την απέλαση χιλιάδων Παλαιστινίων μαχητών από τη Γάζα, σύμφωνα με αραβικά μέσα.

Ειδικότερα, δημοσίευμα της Al-Araby Al-Jadeed την Παρασκευή ανέφερε ότι αξιωματούχοι της κυβέρνησης Τραμπ φέρονται να εξέφρασαν στους Αιγύπτιους διαπραγματευτές την προθυμία τους να αποδεχθούν την καθυστέρηση του αφοπλισμού της Χαμάς μέχρι την επίτευξη συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός.

Η ίδια αιγυπτιακή πηγή ανέφερε ότι οι Αμερικανοί αξιωματούχοι θεωρούν μη ρεαλιστική την πρόταση για απέλαση χιλιάδων Παλαιστινίων μαχητών από τη Γάζα, λόγω της απροθυμίας πιθανών χωρών υποδοχής αλλά και του μεγάλου αριθμού των ατόμων που προτείνει το Ισραήλ που κυμαίνεται μεταξύ 3.000 και 5.000.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, οι Αμερικανοί διαπραγματευτές διατύπωσαν αυτές τις θέσεις στις πρόσφατες συνομιλίες τους με Αιγύπτιους μεσολαβητές.

Αντί να επιμείνουν στον άμεσο αφοπλισμό της Χαμάς, η αμερικανική πλευρά φέρεται να είναι ανοιχτή στο ενδεχόμενονα αντιμετωπιστεί το ζήτημα αυτό σε μεταγενέστερο στάδιο της διαδικασίας εφαρμογής της συμφωνίας.

Η ίδια πηγή σημείωσε επίσης ότι οι Αμερικανοί αξιωματούχοι θεωρούν μη ρεαλιστική επιλογή την απέλαση στρατιωτικών ηγετών ή μαχητών της Χαμάς από τη Γάζα.

Ως αντάλλαγμα για την ευελιξία στα παραπάνω σημεία, η αμερικανική πλευρά φέρεται να τόνισε τη δέσμευσή της για την απελευθέρωση όλων των Ισραηλινών ομήρων που εξακολουθούν να κρατούνται στη Γάζα, καθώς και για την ανάκτηση των σορών όσων έχουν πεθάνει στην αιχμαλωσία.

Αραβικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι εσωτερικές συζητήσεις εντός της κυβέρνησης Τραμπ έχουν οδηγήσει σε επαναξιολόγηση της αποτελεσματικότητας της τρέχουσας στρατηγικής του Ισραήλ.

Πληροφορίες που φέρεται να διαβιβάστηκαν σε Αμερικανούς αξιωματούχους δείχνουν ότι οι νέες επιχειρήσεις του Ισραήλ, που ξεκίνησαν στα μέσα Μαρτίου, έχουν αυξήσει τους κινδύνους για τους υπόλοιπους ομήρους.

Σύμφωνα με την Al-Araby Al-Jadeed, υπάρχει αισιοδοξία μεταξύ των μεσολαβητών για την επίτευξη μιας ευρύτερης συμφωνίας.

Η αιγυπτιακή πηγή ανέφερε τη διακηρυγμένη πρόθεση της Χαμάς να απελευθερώσει όλους τους ομήρους ταυτόχρονα, καθώς και ενδεχόμενη ευελιξία σε ζητήματα που αφορούν τη διαχείριση όπλων και τη μετακίνηση προσωπικού μετά την εκεχειρία.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.