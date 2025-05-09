ΟΗΕ: Προειδοποιεί ότι μπορεί να εκτυλίσσεται «μια άλλη Νάκμπα» στην Παλαιστίνη

Ο κόσμος μπορεί να είναι μάρτυρας "μιας άλλης Νάκμπα" στα παλαιστινιακά εδάφη, προειδοποίησε σήμερα ειδική επιτροπή των Ηνωμένων Εθνών, αναφερόμενη στον μεγάλο εκτοπισμό των Παλαιστινίων κατά τη διάρκεια του πολέμου που συνόδευσε την ίδρυση του Ισραήλ το 1948.

"Το Ισραήλ συνεχίζει να προκαλεί αδιανόητα δεινά στους ανθρώπους που ζουν υπό την κατοχή του, επεκτείνοντας παράλληλα την ταχεία κατάσχεση εδαφών στο πλαίσιο των ευρύτερων αποικιακών του φιλοδοξιών", προειδοποίησε η ad hoc επιτροπή του ΟΗΕ, αρμόδια για τη διερεύνηση των ισραηλινών μεθόδων που πλήττουν τα ανθρώπινα δικαιώματα των Παλαιστινίων.

"Αυτό που βλέπουμε θα μπορούσε κάλλιστα να είναι μια άλλη Νάκμπα. Ο στόχος μιας ακόμη μεγαλύτερης αποικιακής επέκτασης είναι ξεκάθαρα η προτεραιότητα της κυβέρνησης του Ισραήλ", έκρινε σε έκθεσή της η επιτροπή αυτή, μετά την επιτόπια αποστολή που πραγματοποίησε στην Ιορδανία.

Η επιτροπή αυτή συστάθηκε από τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ τον Δεκέμβριο του 1968. Περιλαμβάνει τους μόνιμους αντιπροσώπους της Σρι Λάνκα, της Μαλαισίας και της Σενεγάλης στον ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη.

"Οι επιχειρήσεις ασφαλείας χρησιμεύουν ως προπέτασμα καπνού για τη γρήγορη αρπαγή των εδαφών, τους μαζικούς εκτοπισμούς, τη στέρηση περιουσίας, τις κατεδαφίσεις, τις βίαιες εκδιώξεις και την εθνοκάθαρση ώστε να αντικαταστήσουν τις παλαιστινιακές κοινότητες με εβραίους εποίκους", προσθέτει η έκθεση.

Η Νάκμπα ("καταστροφή" στα αραβικά) είναι ο όρος που χρησιμοποιούν οι Παλαιστίνιοι για να περιγράψουν την έξοδο περίπου 760.000 μεταξύ αυτών, που εξαναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τη γη τους με την ίδρυση του κράτους του Ισραήλ το 1948.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

