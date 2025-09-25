Ο Ερντογάν στον Λευκό Οίκο με βαριά ατζέντα

Σημαντική η σημερινή ημέρα για τις αμερικανοτουρκικές σχέσεις. Για πρώτη φορά μετά από 6 χρόνια, ο πρόεδρος Ερντογάν θα περάσει το κατώφλι του Λευκού Οίκου προσκεκλημένος από τον Πρόεδρο Τραμπ και θα συζητήσει μια σειρά από πολύ σοβαρά διμερή και διεθνή θέματα που θα καθορίσουν την από εδώ και πέρα πορεία των σχέσεων τους.



Η Γάζα και η Συρία αναμένεται να βρίσκονται στο επίκεντρο της συνάντησης, η οποία θα πραγματοποιηθεί στο Οβάλ Γραφείο όπου και στη συνέχεια οι δυο ηγέτες θα δεχτούν τις ερωτήσεις των δημοσιογράφων. Ήδη ο Tούρκος πρόεδρος έδωσε μια γεύση για το πώς θα ήθελε να πάει η συνάντηση του με τον πρόεδρο Τραμπ. «Ας συναντηθούμε πρώτα. Αφού συναντηθούμε, θα σας πούμε τι συζητήσαμε και ποια αποτελέσματα επιτύχαμε, είτε καθ' οδόν, είτε μετά την επιστροφή μας στην Τουρκία». Η απάντηση ήταν αρκετά αόριστη, έτσι ώστε να αντιληφθεί κανείς ότι δεν υπάρχουν βεβαιότητες για την Τουρκία, όταν πρόεδρος των ΗΠΑείναι ο Ντόναλντ Τραμπ.

Συνάντηση και με Μακρόν

Είναι ενδιαφέρον ότι πριν την αναχώρηση του από την Νέα Υόρκη, ο Τούρκος Πρόεδρος συναντήθηκε με τον Γάλλο Πρόεδρο Εμμανουέλ Μακρόν στην έδρα του ΟΗΕ, σε μια συνάντηση κεκλεισμένων των θυρών και παρόντος του Γάλλου υπουργού Εξωτερικών Ζαν-Νοέλ Μπαρό, του Τούρκου ομολόγου του Χακάν Φιντάν, και του επί κεφαλής της ΜΙΤ Ιμπραχίμ Καλίν . Υπογραμμίζοντας ότι ο διάλογος με τη Γαλλία είναι σημαντικός για την Τουρκία, ο Ερντογάν δήλωσε ότι οι προσπάθειες θα συνεχιστούν για την ενίσχυση της περαιτέρω συνεργασίας σε πολλούς τομείς, ιδίως στο εμπόριο, την ενέργεια και την αμυντική βιομηχανία.

Με το μυαλό στα F-35

Η συνάντηση με τον Τραμπ θα γίνει γύρω στις 6 ώρα Ελλάδας, και ένα από τα κορυφαία αιτήματά που θα θέσει ο Τούρκος Πρόεδρος θα να είναι να επιτραπεί στην Τουρκία να επανενταχθεί στην κοινοπραξία που κατασκευάζει τα Stealth μαχητικά αεροσκάφη F-35 της Lockheed Martin. Ένα δεύτερο αίτημα θα είναι να τερματίσουν οι Ηνωμένες Πολιτείες την υποστήριξή τους στις Συριακές Δημοκρατικές Δυνάμεις υπό την ηγεσία των Κούρδων. Και στις δύο περιπτώσεις, η Άγκυρα γνωρίζει τις δυσκολίες. Παρατηρητές προειδοποιούν ότι παρά τον ενθουσιασμό που υπάρχει γύρω από την πολυπόθητη υποδοχή του Ερντογάν, η επανένταξη στο πρόγραμμα των F-35 δεν είναι καθόλου βέβαιη λόγω της μακροχρόνιας και διακομματικής αντίστασης από το Κογκρέσο.

Ο παράγων Αχμέτ Αλ Σάρα

Υπάρχει όμως και ένας τρίτος παράγων στον οποίον υπολογίζει πολλά η Άγκυρα. Ο Σύρος πρόεδρος Αχμέντ Αλ Σάρα ήταν μεταξύ των ομιλητών στη ΓΣ του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη. Προειδοποίησε ότι οι συνεχείς επιθέσεις του Ισραήλ θέτουν σε κίνδυνο την περιοχή, αλλά πρόσθεσε ότι «η Συρία έχει μετατραπεί από χώρα εξαγωγής κρίσης σε ευκαιρία για ειρήνη». Ο πρώην τζιχαντιστής και νυν πρόεδρος της Συρίας είχε θερμή χειραψία με τον πρόεδρο Τραμπ και την πρώτη κυρία, δείγμα ότι η Συρία μπαίνει στο επίκεντρο των εξελίξεων.

