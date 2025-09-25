Σε πέντε χρόνια φυλάκιση και πρόστιμο 100.000 ευρώ καταδικάστηκε ο πρώην πρόεδρος της Γαλλίας, Νικολά Σαρκοζί, για την υπόθεση Καντάφι, δηλαδή τη φερόμενη χρηματοδότηση της εκστρατείας του το 2007 για την προεδρία της Γαλλίας, από το καθεστώς του Λίβυου ηγέτη Μουαμάρ Καντάφι. Σύμφωνα με το γαλλικό Δίκαιο, ο πρώην πρόεδρος της Γαλλίας θα οδηγηθεί στη φυλακή, ανεξάρτητα από το εάν ασκήσει έφεση στην απόφαση.

Πρόκειται για μια ιστορική απόφαση της γαλλικής δικαιοσύνης, που στέλνει στη φυλακή έναν πρώην πρόεδρο. Η εφημερίδα Le Monde εξηγεί πως ο Σαρκοζί θα κληθεί από την εισαγγελία εντός ενός μήνα, για να ενημερωθεί για την ημερομηνία φυλάκισής του.

Σαρκοζί: Θα αγωνιστώ μέχρι τέλους - Σήμερα ταπείνωσαν τη Γαλλία

Σε δηλώσεις του αμέσως μετά την ανακοίνωση της ποινής, ο Σαρκοζί τόνισε πως: «Θα αγωνιστώ μέχρι τέλους για να αποδείξω την αθωότητά μου».

«Αυτό που συνέβη σήμερα, στην αίθουσα του ποινικού δικαστηρίου, είναι εξαιρετικά σοβαρό για το κράτος δικαίου και την εμπιστοσύνη που μπορεί να έχει κανείς στη δικαιοσύνη», επισήμανε.

«Πάνω από 10 χρόνια έρευνας, εκατομμύρια ευρώ δαπανήθηκαν για να βρεθεί η λιβυκή χρηματοδότηση, την οποία το ποινικό δικαστήριο έκρινε ότι δεν ήταν δυνατόν να βρεθεί στην εκστρατεία μου», πρόσθεσε.

«Αν θέλουν οπωσδήποτε να κοιμηθώ στη φυλακή, θα κοιμηθώ στη φυλακή, αλλά με το κεφάλι ψηλά», σημείωσε. «Αυτοί που με μισούν τόσο πολύ, νομίζουν ότι μπορούν να με ταπεινώσουν. Αυτό που ταπείνωσαν σήμερα είναι η Γαλλία, η εικόνα της Γαλλίας».

Επίσης, ανακοίνωσε πως θα ασκήσει έφεση.

Η ανάρτηση της Λεπέν για την καταδίκη Σαρκοζί

Παράλληλα, με ανάρτησή της η Μαρίν Λεπέν εξέφρασε την ανησυχία της για την καταδίκη του Σαρκοζί, γράφοντας: «Πέρα από το πρόσωπο του πρώην προέδρου, η άρνηση στην έφεση μέσω της γενίκευσης της προσωρινής εκτέλεσης της ποινής, αποτελεί μεγάλο κίνδυνο για τις αρχές του Δικαίου μας για πρωτίστως για το τεκμήριο της αθωότητας».

Au-delà de la personne de l’ancien Président Nicolas Sarkozy, la négation du double degré de juridiction par la voie de la généralisation de l’exécution provisoire par certaines juridictions représente un grand danger, au regard des grands principes de notre droit, au premier… — Marine Le Pen (@MLP_officiel) September 25, 2025

Η απόφαση του Δικαστηρίου

Το Ποινικό Δικαστήριο του Παρισιού έκρινε τον Σαρκοζί ένοχο για σύσταση συμμορίας από το 2005 ως το 2007, ενώ τού επέβαλε και πενταετή απαγόρευση των πολιτικών του δικαιωμάτων, καθώς και πενταετή απαγόρευση εκλογιμότητας.

Ωστόσο, τον απάλλαξε από τις κατηγορίες της κατάχρησης δημόσιου χρήματος και της δωροληψίας, κρίνοντας πως δεν υπάρχουν αποδείξεις ότι υπήρξε χρηματοδότηση της προεκλογικής του εκστρατείας του 2007 από τη Λιβύη.

Ένοχοι κρίθηκαν επίσης οι Μπρις Ορτφέ και Κλοντ Γκεάν, δύο στενοί συνεργάτες του τέως προέδρου.

Ειδικότερα ο πρόεδρος του Ποινικού Δικαστηρίου του Παρισιού εξήγησε ότι ο Σαρκοζί, 70 ετών σήμερα, «επέτρεψε» στους στενούς συνεργάτες του να ζητήσουν από τις λιβυκές αρχές «οικονομική υποστήριξη» με σκοπό τη χρηματοδότηση της εκστρατείας του το 2007. Ανέφερε όμως εκ παραλλήλου ότι αυτή η οικονομική υποστήριξη δεν υπάρχουν αποδείξεις ότι πραγματοποιήθηκε, χωρίς ωστόσο να δηλώνει ότι αποκλείεται να συνέβη.

Από την άλλη, ο εισαγγελέας είχε ζητήσει στα τέλη Μαρτίου 7ετή ποινή φυλάκισης για τον πρώην πρόεδρο, κατηγορώντας τον ότι είχε συνάψει μια «Φαουστική συμφωνία διαφθοράς με έναν από τους πιο ανυπόληπτους δικτάτορες των τελευταίων 30 ετών».

Σύμφωνα με τον εισαγγελέα, ο πρώην πρόεδρος (2007-2012) ευνόησε, έναντι δωροδοκιών, την επιστροφή της Λιβύης στη διεθνή σκηνή και δεσμεύτηκε να απαλλάξει τον κουνιάδο του Καντάφι, τον Αμπντάλα Σενούσι, ο οποίος είχε καταδικαστεί για τον ρόλο του στην επίθεση κατά αεροσκάφους που είχε στοιχίσει τη ζωή σε 170 ανθρώπους το 1989.

Ο Νικολά Σαρκοζί, ο οποίος δηλώνει αθώος, είχε καταγγείλει την «υπερβολική έκταση της αιτούμενης ποινής», η οποία, όπως είπε, είχε ως στόχο «να καλύψει την αδυναμία των κατηγοριών». «Δεν υπάρχουν καμία απόδειξη, τίποτα, ούτε ένα λιβυκό σεντ», είχε δηλώσει ο Σαρκοζί.

Πηγή: skai.gr

