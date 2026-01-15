Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Το γεύμα εργασίας στον Λευκό Οίκο ήταν η πρώτη κατ’ ιδίαν συνάντηση των δύο. Η Ματσάδο δήλωσε αμέσως μετά πως η συνάντηση πήγε καλά και ο Τραμο ήταν εξαιρετικός.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, συναντήθηκε το απόγευμα της Πέμπτης με την ηγέτιδα της αντιπολίτευσης της Βενεζουέλας, Μαρία Κορίνα Ματσάδο, σε μια συνάντηση υψηλού πολιτικού ρίσκου που ενδέχεται να επηρεάσει τον τρόπο με τον οποίο η Ουάσιγκτον θα διαμορφώσει το πολιτικό μέλλον της χώρας της Νότιας Αμερικής.

Η Ματσάδο, η οποία διέφυγε από τη Βενεζουέλα τον Δεκέμβριο μέσω θαλάσσης σε μια τολμηρή επιχείρηση διαφυγής, επιχειρεί να κερδίσει την προσοχή του Τραμπ, την ώρα που μέλη της σημερινής κυβέρνησης της χώρας προσπαθούν επίσης να επηρεάσουν τις αποφάσεις του. Στόχος της είναι να διασφαλίσει ρόλο στη μελλοντική διακυβέρνηση της χώρας.

Το γεύμα εργασίας στον Λευκό Οίκο ήταν η πρώτη κατ’ ιδίαν συνάντηση των δύο. Κατάφερε άραγε να του αλλάξει γνώμη και να τον αναγκάσει να επανεξετάσει τα σενάρια της επόμενης ημέρας της Βενεζουέλας, με εκείνη μέσα σε αυτά;

«Ο πρόεδρος ανυπομονούσε για αυτή τη συνάντηση και ανέμενε μια θετική και εποικοδομητική συζήτηση με τη δεσποινίδα Ματσάδο, η οποία αποτελεί μια πραγματικά αξιοσημείωτη και θαρραλέα φωνή για πολλούς πολίτες της Βενεζουέλας», δήλωσε η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Καρολάιν Λέβιτ.

«Ο πρόεδρος θέλει να ακούσει από πρώτο χέρι την πραγματικότητα επί του πεδίου και όσα συμβαίνουν στη χώρα».

Η Λέβιτ διευκρίνισε, ωστόσο, ότι εξακολουθεί να ισχύει η προηγούμενη εκτίμηση του Τραμπ, σύμφωνα με την οποία η Ματσάδο δεν διαθέτει την απαραίτητη αποδοχή στο εσωτερικό της Βενεζουέλας για να κυβερνήσει.

Προσδοκίες για δημοκρατική μετάβαση

Μετά τη σύλληψη του επί χρόνια ηγέτη της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο, από τις ΗΠΑ σε επιχείρηση-αστραπή νωρίτερα αυτόν τον μήνα, στελέχη της αντιπολίτευσης, μέλη της διασποράς και πολιτικοί στις ΗΠΑ και τη Λατινική Αμερική εκφράζουν την ελπίδα ότι η χώρα θα μπει σε τροχιά δημοκρατικής μετάβασης.

Ωστόσο, ο Τραμπ έχει δηλώσει ότι προς το παρόν δίνει προτεραιότητα στην οικονομική ανασυγκρότηση της Βενεζουέλας και στη διασφάλιση αμερικανικής πρόσβασης στα πετρελαϊκά της αποθέματα. Την επομένη της επιχείρησης της 3ης Ιανουαρίου, εξέφρασε αμφιβολίες για το αν η Ματσάδο διαθέτει την απαραίτητη στήριξη ώστε να επιστρέψει και να κυβερνήσει, λέγοντας: «Δεν έχει την υποστήριξη ούτε τον σεβασμό στο εσωτερικό της χώρας».

Αντιθέτως, ο Τραμπ έχει επαινέσει επανειλημμένα τη μεταβατική πρόεδρο της Βενεζουέλας, Ντέλσι Ροντρίγκες, δηλώνοντας στο Reuters: «Ήταν πολύ καλή στη συνεργασία».

Η Ματσάδο είχε αποκλειστεί από τη συμμετοχή στις προεδρικές εκλογές του 2024 με απόφαση ανώτατου δικαστηρίου που θεωρείται προσκείμενο στην κυβέρνηση. Ο Μαδούρο ανακήρυξε εαυτόν νικητή, ωστόσο διεθνείς παρατηρητές εκτιμούν ευρέως ότι ο υποψήφιος της αντιπολίτευσης, Εντμούντο Γκονσάλες, τον οποίο στήριξε η Ματσάδο, επικράτησε με σημαντική διαφορά.

Παρότι τις τελευταίες ημέρες απελευθερώθηκαν δεκάδες πολιτικοί κρατούμενοι, οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων υποστηρίζουν ότι η κυβέρνηση του Καράκας υπερβάλλει ως προς την έκταση των αποφυλακίσεων.

Ένα Νόμπελ για τον Τραμπ;

Ένα από τα πιθανά θέματα συζήτησης ήταν και το Βραβείο Νόμπελ Ειρήνης, το οποίο απονεμήθηκε στη Ματσάδο τον προηγούμενο μήνα, εξέλιξη που θεωρήθηκε «χαστούκι» για τον Τραμπ, ο οποίος εδώ και χρόνια επιδιώκει τη διάκριση. Η ίδια έχει αφήσει να εννοηθεί ότι θα μπορούσε να αποδώσει το βραβείο στον Αμερικανό πρόεδρο για την ανατροπή του Μαδούρο, αν και το Νορβηγικό Ινστιτούτο Νόμπελ έχει ξεκαθαρίσει ότι το βραβείο δεν μεταβιβάζεται ούτε ανακαλείται.

Ερωτηθείς σχετικά, ο Τραμπ δήλωσε: «Όχι, δεν είπα κάτι τέτοιο. Εκείνη κέρδισε το Νόμπελ Ειρήνης».

Και πρόσθεσε: «Νομίζω απλώς θα μιλήσουμε. Δεν την έχω συναντήσει ξανά. Είναι μια πολύ ευγενική γυναίκα. Θα μιλήσουμε για τα βασικά».

Μετά τη συνάντησή της με τον Τραμπ, η Ματσάδο επρόκειτο να συναντηθεί με διακομματική ομάδα ανώτερων γερουσιαστών στο Κογκρέσο. Η ίδια φαίνεται να βρίσκει μεγαλύτερη στήριξη στο Καπιτώλιο απ’ ό,τι στον Λευκό Οίκο, καθώς αρκετοί βουλευτές έχουν εκφράσει ανησυχία για τις δηλώσεις του Τραμπ που αμφισβητούν την ικανότητά της να κυβερνήσει.

Πηγή: skai.gr

