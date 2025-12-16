Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι ο μεγαλύτερος γιος του, Ντόναλντ Τραμπ ο Νεότερος, αρραβωνιάστηκε την Μπετίνα Άντερσον, μια κοσμική του Παλμ Μπιτς, ανέφεραν αργά τη Δευτέρα οι New York Times.

Σύμφωνα με την εφημερίδα, ο Τραμπ έκανε την ανακοίνωση σε ένα χριστουγεννιάτικο πάρτι στον Λευκό Οίκο. Το Reuters δεν μπόρεσε να επικοινωνήσει άμεσα με έναν εκπρόσωπο του Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ.

Αυτή είναι η τρίτη φορά που ο Ντόναλντ Τραμπ ο Νεότερος αρραβωνιάζεται. Ήταν προηγουμένως παντρεμένος με τη Βανέσα, πρώην μοντέλο και ηθοποιό, για 12 χρόνια και το ζευγάρι έχει πέντε παιδιά. Η Βανέσα υπέβαλε αίτηση διαζυγίου το 2018. Αργότερα αρραβωνιάστηκε την Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, σήμερα πρέσβειρα των ΗΠΑ στην Αθήνα.

Τα μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι ο Τραμπ Τζούνιορ και η Άντερσον είναι μαζί εδώ και περίπου ένα χρόνο και είχαν ταξιδέψει στην Ουνταϊπούρ της Ινδίας για να παραστούν σε έναν γάμο τον περασμένο μήνα.

Σημειώνεται ότι Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ είχε δηλώσει τον Δεκέμβριο ότι αυτός και η Κίμπερλι Γκιλφόιλ «δεν θα σταματήσουν ποτέ να νοιάζονται ο ένας για τον άλλον».

Όπως ανέφερε γιος του εκλεγμένου προέδρου στο Page Six μετά τα εκτενή δημοσιεύματα ότι το ζευγάρι χώρισε, «η Κίμπερλι και εγώ δεν θα σταματήσουμε ποτέ να νοιαζόμαστε ο ένας για τον άλλον και θα μας ενώνει πάντα μια ιδιαίτερη σχέση».

«Είμαι τόσο περήφανος για την Κίμπερλι. Λατρεύει την Αμερική και πάντα ήθελε να υπηρετήσει τη χώρα ως πρέσβειρα. Θα είναι μια καταπληκτική ηγέτιδα» αναφέρει χαρακτηριστικά σε ιστορία του στο Instagram το πρωτότοκο παιδί του Τραμπ, αναδημοσιεύοντας τη σχετική ανάρτηση του νέου προέδρου των ΗΠΑ.

Η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ έσπευσε να αναδημοσιεύσει στον λογαριασμό της στο Instagram την ιστορία του Τραμπ Τζούνιορ επισημαίνοντας ότι η Ελλάδα είναι το Νο 1. trending θέμα στην πλατφόρμα X μαζί με την ίδια. «Νumber one trending θέμα στo X! Πάμε!» σχολίασε, βάζοντας emojis μια φωτιά και την ελληνική σημαία.

Τρεις μήνες αφότου «αιφνιδιάστηκε» από τις φωτογραφίες του αρραβωνιαστικού της να απολαμβάνει ένα brunch με μια άλλη γυναίκα, γράφει η «Daily Mail», η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ και ο Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ χώρισαν. Ως βραβείο παρηγοριάς, ο Ντόναλντ Τραμπ έκανε την Κίμπερλι Γκίλφοϊλ πρέσβειρα των ΗΠΑ στην Αθήνα.

Η ανάρτηση του προέδρου των ΗΠΑ:

«Σήμερα, με μεγάλη χαρά ανακοινώνω τον διορισμό της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ ως πρέσβειρα των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα. Για πολλά χρόνια, η Κίμπερλι είναι στενή φίλη και σύμμαχος. Η εκτεταμένη εμπειρία και η ηγετική στάση της στο δίκαιο, τα μέσα ενημέρωσης και την πολιτική, μαζί με την οξεία διάνοιά της, την καθιστούν εξαιρετικά ικανή για να εκπροσωπεί τις Ηνωμένες Πολιτείες και να προστατεύει τα συμφέροντά τους στο εξωτερικό.

Η Κίμπερλι είναι απόλυτα κατάλληλη για την ενίσχυση ισχυρών διμερών σχέσεων με την Ελλάδα, προωθώντας τα συμφέροντά μας σε θέματα που κυμαίνονται από την αμυντική συνεργασία έως την εμπορική και οικονομική καινοτομία».

