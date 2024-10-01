Εκατοντάδες πύραυλοι εκτοξεύθηκαν από το Ιράν στο Ισραήλ με την ισραηλινή εφημερίδα Haaretz, επικαλούμενη τις ισραηλινές υπηρεσίες διάσωσης, να αναφέρει ότι δύο άνθρωποι τραυματίστηκαν ελαφρά στο Τελ Αβίβ μετά την ιρανική πυραυλική επίθεση.

Παράλληλα, ανέφερε ότι άλλοι τραυματίστηκαν ενώ πήγαιναν προς τα καταφύγια.

Όπως επισήμανε ο εκπρόσωπος των IDF, Ντάνιελ Χαγκάρι, από την πλευρά του δε γνωρίζει για πιθανούς τραυματισμούς ωστόσο παραδέχτηκε ότι υπήρξαν πλήγμα στον κεντρικό και νότιο τομέα.

«Κατά τη διάρκεια της άμυνας πραγματοποιήσαμε αρκετές αναχαιτίσεις. Υπάρχουν κάποιες επιπτώσεις στο κέντρο και περιοχές στα νότια της χώρας. Σε αυτό το στάδιο εξακολουθούμε να πραγματοποιούμε αξιολόγηση [της επίθεσης], αλλά δεν γνωρίζουμε για θύματα» είπε χαρακτηριστικά ο Χαγκάρι.

Επίσης, είπε ότι δεν υπάρχουν πρόσθετες απειλές προς το Ισραήλ από το Ιράν προς το παρόν, γεγονός που δείχνει ότι η επίθεση με πυραύλους έχει τελειώσει.

Η Διοίκηση Εσωτερικού Μετώπου των IDF εξέδωσε ένα μήνυμα που ενημερώνει τους πολίτες ότι μπορούν να εγκαταλείψουν τα καταφύγια βομβών και να επιστρέψουν στα σπίτια τους.

Η μαζική επίθεση «θα έχει συνέπειες»

Ο εκπρόσωπος του Ισραηλινού Στρατού προειδοποίησε επίσης, ότι το Ισραήλ θα απαντήσει στην ιρανική πυραυλική επίθεση.

«Είμαστε σε αυξημένη ετοιμότητα σε άμυνα και επίθεση, θα προστατεύσουμε τους πολίτες του Ισραήλ. Αυτή η βροχή (πληγμάτων) θα έχει συνέπειες. Έχουμε σχέδια και θα δράσουμε στον χρόνο και τον τόπο που θα επιλέξουμε», λέει.

