Νεκρός από πυροβολισμό ο Διευθύνων Σύμβουλος της UnitedHealthcare

Ο επικεφαλής της αμερικανικής ασφαλιστικής εταιρείας UnitedHealthcare, Brian Thompson, πυροβολήθηκε και σκοτώθηκε στο κέντρο του Μανχάταν της Νέας Υόρκης.

Στο μεταξύ, επικηρύχτηκε με 10.000 δολάρια ο δολοφόνος του CEO του κολοσσού της εταιρείας. Σύμφωνα με την αστυνομία της Νέας Υόρκης, ο Thompson πυροβολήθηκε δύο φορές, μία φορά στην πλάτη και μία στο πόδι.

Ο ύποπτος διέφυγε από το σημείο του πυροβολισμού με ένα ποδήλατο Citi Bike που διέθετε σύστημα GPS, δήλωσε εκπρόσωπος της αστυνομίας της Νέας Υόρκης σύμφωνα με το CNN. «Εξακολουθούμε να παρακολουθούμε τα βίντεο. Η τελευταία φορά που τον βλέπουμε με αυτό το ποδήλατο είναι στο Σέντραλ Παρκ», δήλωσε και πρόσθεσε: «Υπάρχουν GPS σε αυτά τα ποδήλατα. Θα συνεργαστούμε με την εταιρεία».

Ένας αστυνομικός της Νέας Υόρκης περπατά έξω από ξενοδοχείο στο κέντρο του Μανχάταν όπου ο Brian Thompson, ο διευθύνων σύμβουλος της UnitedHealthcare, πυροβολήθηκε θανάσιμα την Τετάρτη

Του έστησε ενέδρα θανάτου ο δράστης

Ο διευθύνων σύμβουλος Brian Thompson πυροβολήθηκε θανάσιμα στο στήθος λίγο πριν τις 07:00 EST (12:00 GMT) έξω από το ξενοδοχείο Hilton, όπου επρόκειτο να μιλήσει σε συνάντηση με επενδυτές της εταιρείας αργότερα μέσα στην ημέρα.

O 50χρονος αφού πυροβολήθηκε, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του, δήλωσαν αξιωματούχοι.

Ένας ύποπτος διέφυγε από το σημείο και παραμένει ελεύθερος, ανακοίνωσε το αστυνομικό τμήμα της Νέας Υόρκης.

Ο Thompson φάνηκε να είναι στόχος της επίθεσης, με τον ύποπτο να τον περιμένει έξω φορώντας μάσκα σκι και κρεμ παλτό, ασπρόμαυρα αθλητικά παπούτσια και γκρι σακίδιο, σύμφωνα με την αστυνομία.

Οι ερευνητές είπαν ότι έχουν βίντεο από τον πυροβολισμό, αλλά παραμένει άγνωστο το κίνητρο του υπόπτου. Δεν αφαιρέθηκε τίποτα από το θύμα, πρόσθεσαν οι ίδιοι.

Δείτε live από το σημείο του πυροβολισμού:

Ποιος είναι ο Brian Thompson

Ο Thompson ήταν ένα από τα πιο ανώτερα στελέχη της εταιρείας. Διορίστηκε διευθύνων σύμβουλος της UnitedHealthcare τον Απρίλιο του 2021. Κέρδισε 10,2 εκατομμύρια δολάρια (8 εκατομμύρια £) δουλεύοντας για την εταιρεία πέρυσι. Ο ίδιος εμφανιζόταν τακτικά σε εκδηλώσεις επενδυτών.

Ο Thompson αποφοίτησε από το Πανεπιστήμιο της Αϊόβα με πτυχίο στις επιχειρήσεις το 1997. Εργάστηκε στην PwC πριν ενταχθεί στην UnitedHealth.

Ο ίδιος δούλευε στην εταιρεία περίπου 20 χρόνια. Ξεκίνησε στη συγκεκριμένη ασφαλιστική εταιρεία το 2004 και είχε αναλάβει πολλούς ηγετικούς ρόλους, συμπεριλαμβανομένου του CEO του τμήματος κυβερνητικών προγραμμάτων της εταιρείας.

Η UnitedHealthcare είναι η μεγαλύτερη ιδιωτική ασφαλιστική εταιρεία στις Ηνωμένες Πολιτείες και η μετοχή της σημειώνει άνοδο περίπου 0,5%. Η ασφαλιστική μονάδα που ήταν επικεφαλής αναμένεται να αποφέρει έσοδα 280 δισεκατομμυρίων δολαρίων φέτος.

Η UnitedHealth Group ακύρωσε άμεσα τη συνάντηση με τους επενδυτές μετά την είδηση ​​του πυροβολισμού, σύμφωνα με τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης.

Πηγή: skai.gr

