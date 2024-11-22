Πίσω στο... «σπίτι» του επέστρεψε ο μοναδικός αυτοκρατορικός πιγκουίνος που είναι γνωστό ότι κολύμπησε από την Ανταρκτική στην Αυστραλία.

Ο αυτοκρατορικός πιγκουίνος απεγκλωβίστηκε και επέστρεψε στη θάλασσα 20 ημέρες αφότου βγήκε στην ακτή σε μια δημοφιλή τουριστική παραλία, δήλωσαν αξιωματούχοι την Παρασκευή.

Υπενθυμίζεται ότι το ενήλικο αρσενικό βρέθηκε την 1η Νοεμβρίου στην παραλία Ocean Beach στην πόλη της Δανίας στην νοτιοδυτική Αυστραλία — περίπου 3.500 χιλιόμετρα βόρεια των παγωμένων υδάτων στα ανοικτά των ακτών της Ανταρκτικής, δήλωσε η κυβέρνηση της πολιτείας της Δυτικής Αυστραλίας.

Σκάφος της Υπηρεσίας Πάρκων και Άγριας Ζωής άφησε την Τετάρτη ελεύθερο τον πιγκουίνο.

Το σκάφος ταξίδεψε για αρκετές ώρες από την πιο νότια πόλη του Άλμπανι της πολιτείας πριν απελευθερωθεί ο πιγκουίνος στον Νότιο Ωκεανό, αλλά η κυβέρνηση δεν έδωσε την απόσταση στη δήλωσή της.

Ο πιγκουίνος ονομάστηκε από την κοπέλα που τον φρόντιζε, Carol Biddulph, Γκας από τον πρώτο Ρωμαίο αυτοκράτορα, Οκταβιανό Αύγουστο.

An emperor penguin swam what is believed to be the longest journey ever recorded for the species, travelling roughly 3434 kilometres from Antarctica to Western Australia. #9News pic.twitter.com/5Uueaz8hd4 — 9News Perth (@9NewsPerth) November 7, 2024

«Πραγματικά δεν ήξερα αν θα τα κατάφερνε στην αρχή γιατί ήταν τόσο υποσιτισμένος», είπε η Biddulph στο βίντεο που καταγράφηκε πριν από την απελευθέρωση του.

«Θα μου λείψει ο Γκας», πρόσθεσε.

Η Biddulph είπε ότι είχε διαπιστώσει από τη φροντίδα άλλων ειδών μοναχικών πιγκουίνων ότι οι καθρέφτες ήταν σημαντικό μέρος της αποκατάστασής τους παρέχοντας μια παρηγορητική αίσθηση παρέας.

«Λάτρευε απίστευτα τον μεγάλο του καθρέφτη και νομίζω ότι αυτό ήταν καθοριστικό για την ευημερία του. Είναι κοινωνικά πουλιά και στεκόταν δίπλα στον καθρέφτη τις περισσότερες φορές», είπε.

Ο Γκας πήρε βάρος κατά τη φροντίδα του, και από 21,3 κιλά (47 λίβρες) που ζύγιζε όταν βρέθηκε έφτασε τα 24,7 κιλά (54 λίβρες). Έχει ύψος 1 μέτρο. Ένας υγιής αρσενικός αυτοκρατορικός πιγκουίνος μπορεί να ζυγίζει περισσότερα από 45 κιλά.

Οι αυτοκρατορικοί πιγκουίνοι είναι γνωστό ότι καλύπτουν έως και 1.600 χιλιόμετρα σε ταξίδια αναζήτησης τροφής που διαρκούν έως και ένα μήνα, είπε η κυβέρνηση.

Πηγή: skai.gr

