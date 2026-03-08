Ο αριθμός των νεκρών από τις ιρανικές επιθέσεις στα ΗΑΕ αυξάνεται σε τέσσερις

Τέσσερις άνθρωποι, πολίτες του Πακιστάν, του Νεπάλ και του Μπαγκλαντές, έχουν σκοτωθεί στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, σύμφωνα με το υπουργείο Άμυνας της χώρας, από τότε που οι αμερικανο-ισραηλινές επιθέσεις κατά του Ιράν προκάλεσαν τις ιρανικές επιθέσεις κατά των γειτονικών του χωρών.

Από την «έναρξη της απροκάλυπτης ιρανικής επιθετικότητας», τα ΗΑΕ έχουν δεχτεί 238 βαλλιστικούς πυραύλους, 1.422 drones και οκτώ πυραύλους cruise, σύμφωνα με την ανακοίνωση του υπουργείου την Κυριακή.

Τα ΗΑΕ εντόπισαν 17 βαλλιστικούς πυραύλους και 117 drones, προσθέτοντας ότι 16 από αυτούς τους πυραύλους και 113 drones αναχαιτίστηκαν, ενώ ένας πύραυλος και τέσσερα drones έπεσαν στη θάλασσα, σημειώνει το Al Jazeera.

Πηγή: skai.gr

