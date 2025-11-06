Ενώ οι έρευνες συνεχίζονται για τον πιθανό εντοπισμό θυμάτων, αλλά και τα αίτια της τραγωδίας που σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης λίγο έξω από το διεθνές αεροδρόμιο Louisville Muhammad Ali στο Κεντάκι, οι ερευνητές έχουν ήδη εντοπίσει το καταγραφικό πτήσης και τον καταγραφέα συνομιλιών του πιλοτηρίου, σύμφωνα με το μέλος του Εθνικού Συμβουλίου Ασφάλειας Μεταφορών (NTSB) Τοντ Ίνμαν.

«Το αεροπλάνο απογειώθηκε και απέκτησε αρκετό ύψος για να περάσει πάνω από τον φράχτη στο τέλος του διαδρόμου 17R. Λίγο μετά, προσέκρουσε σε κτίρια και στο έδαφος εκτός του αεροδρομίου», είπε ο Ίνμαν.

Ο αριστερός κινητήρας του αεροσκάφους της UPS που συνετρίβη στο Κεντάκι τυλίχθηκε στις φλόγες και αποκολλήθηκε από το φτερό κατά την απογείωση, προκαλώντας τη φονική συντριβή που στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον εννέα ανθρώπους, σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις.

Εν τω μεταξύ, ένα νέο σοκαριστικό βίντεο από τη στιγμή του τραγικού δυστυχήματος ήρθε στο φως της δημοσιότητας.

🚨#BREAKING: Heart-stopping new dashcam footage captures the horrifying moment UPS Cargo Flight 2976 plummets out of the sky, exploding into a towering fireball in Louisville, Kentucky. The cargo jet disintegrates on impact, sending shockwaves through nearby streets as panicked… pic.twitter.com/u2MrbRsdKK — R A W S A L E R T S (@rawsalerts) November 6, 2025

Ο κυβερνήτης του Κεντάκι, Άντι Μπεσίαρ, επιβεβαίωσε σε συνέντευξη Τύπου ότι ο αριθμός των νεκρών ανέρχεται σε εννέα, προειδοποιώντας πως ο απολογισμός ενδέχεται να αυξηθεί. Σύμφωνα με τον ίδιο, τουλάχιστον 16 οικογένειες έχουν δηλώσει αγνοούμενους συγγενείς.

Το αεροσκάφος, τύπου McDonnell Douglas MD-11, μετέφερε τριμελές πλήρωμα, σύμφωνα με την Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (FAA). Ωστόσο, δεν είναι ακόμη σαφές πόσα άτομα σκοτώθηκαν εντός του αεροπλάνου και πόσα στο έδαφος.

«Δεν γνωρίζουμε πόσα θύματα ακριβώς αναζητούμε», δήλωσε στους δημοσιογράφους ο αρχηγός της Πυροσβεστικής του Okolona Fire District, Μαρκ Λιτλ. «Η ζώνη των συντριμμιών είναι τεράστια, και κάποια από τα συντρίμμια θα χρειαστεί να μετακινηθούν για να ερευνηθούν από κάτω, οπότε η διαδικασία θα διαρκέσει αρκετό χρόνο».

🚨#BREAKING: Watch as Heartbreaking new CCTV footage captures the horrifying moment as a UPS cargo Flight 2976 plummets from the sky, crashing in a massive fireball in Louisville, Kentucky tonight. The cargo jet erupted into flames upon impact, lighting up the night sky as debris… pic.twitter.com/X10vHPcJyO — R A W S A L E R T S (@rawsalerts) November 5, 2025

Το αεροπλάνο ήταν 34 ετών

Το αεροσκάφος που συνετρίβη ήταν ένα MD-11F, ένα μεγάλο εμπορικό αεροπλάνο που εισήχθη τη δεκαετία του 1990 για να καλύψει την αυξανόμενη ανάγκη για μεταφορά εμπορευμάτων σε μεγάλες αποστάσεις.

Τα MD-11 κατασκευαζόταν αρχικά από την McDonnell Douglas, η οποία αργότερα συγχωνεύτηκε με την Boeing, το 1997.

Το 2023, η FedEx και η UPS ανακοίνωσαν σχέδια για την έναρξη της απόσυρσης των MD-11 την επόμενη δεκαετία, στο πλαίσιο των σχεδίων εκσυγχρονισμού των στόλων τους.

Τα αεροσκάφη αυτά έχουν μήκος λίγο πάνω από 61 μέτρα και άνοιγμα φτερών 52 μέτρα. (Για λόγους σύγκρισης, ένα Boeing 747 έχει μήκος περίπου 76 μέτρα και άνοιγμα φτερών 68 μέτρα).

Όπως αναφέρει το BBC, το αεροσκάφος που συνετρίβη ήταν 34 ετών. Ξεκίνησε τις δραστηριότητές του με την Thai Airways το 1991, αλλά μεταβιβάστηκε στην UPS το 2006.

Το αεροπλάνο μπορεί να απογειωθεί με μέγιστο βάρος 633.000 λίβρες και να μεταφέρει περισσότερα από 38.000 γαλόνια καυσίμων, σύμφωνα με την Boeing, η οποία αγόρασε το McDonnell Douglass.

Το Διεθνές Αεροδρόμιο Μουχάμαντ Άλι του Λούισβιλ είναι ο παγκόσμιος αεροπορικός κόμβος της UPS. Το Worldport της εταιρείας έχει έκταση μεγαλύτερη από 5 εκατομμύρια τετραγωνικά πόδια, όπου περισσότεροι από 12.000 υπάλληλοι της UPS επεξεργάζονται περισσότερα από δύο εκατομμύρια δέματα την ημέρα, σύμφωνα με την εταιρεία.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.