Αεροσκάφος της UPS συνετρίβη κοντά στο διεθνές αεροδρόμιο του Λούισβιλ στο Κεντάκι

Ένα αεροσκάφος McDonnell Douglas MD-11 της UPS συνετρίβη κοντά στο διεθνές αεροδρόμιο Μοχάμεντ Άλι του Λούισβιλ στο Κεντάκι, με την τοπική αστυνομία να κάνει λόγο για άγνωστο αριθμό τραυματιών.

BREAKING: Video shows crash of UPS Flight 2976 while taking off from Louisville International Airport in Kentucky pic.twitter.com/ADPj47vmYB November 4, 2025

Η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Αεροπορίας των ΗΠΑ επιβεβαίωσε ότι η πτήση 2976 της UPS, με προορισμό τη Χονολουλού της Χαβάης συνετρίβη περίπου στις 17:15 τοπική ώρα (22:15 GMT) μετά την αναχώρησή της από το Διεθνές Αεροδρόμιο του Λούισβιλ.

Τρία μέλη του πληρώματος επέβαιναν στο αεροπλάνο, σύμφωνα με ανακοίνωση της UPS, η οποία ανέφερε ότι: «προς το παρόν, δεν έχουμε επιβεβαιώσει τραυματισμούς/θύματα».

Ένα τεράστιο σύννεφο μαύρου καπνού υψώθηκε κοντά στον αεροδιάδρομο, νότια του Διεθνούς Αεροδρομίου.

Βίντεο που δημοσιεύτηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης φαίνεται να δείχνουν μια ενεργή πυρκαγιά.

NEW: Large explosions after UPS Flight 2976 crashes near Louisville International Airport in Kentucky pic.twitter.com/qQ2bSug3tz — BNO News (@BNONews) November 4, 2025

Το αστυνομικό τμήμα της μητροπολιτικής περιοχής του Λούισβιλ (Louisville Metro Police Department - LMPD) δήλωσε ότι πολλές υπηρεσίες ανταποκρίνονται στις κλήσεις έκτακτης ανάγκης, ενώ έχουν αναφερθεί τραυματισμοί στο σημείο.

Έχει εκδοθεί απαγόρευση κυκλοφορίας για όλες τις τοποθεσίες σε ακτίνα 8 χιλιομέτρων από το αεροδρόμιο, το οποίο έκλεισε. Η εντολή αργότερα επεκτάθηκε για όλες τις περιοχές βόρεια του αεροδρομίου μέχρι τον ποταμό Οχάιο, καλύπτοντας μεγάλο μέρος της πόλης.

«Παρακαλούμε να παραμείνετε μακριά από την περιοχή μέχρι νεωτέρας», δήλωσε το LMPD.

Το Διεθνές Αεροδρόμιο Μουχάμαντ Άλι του Λούισβιλ είναι ο παγκόσμιος αεροπορικός κόμβος της UPS. Το Worldport της εταιρείας έχει έκταση μεγαλύτερη από 5 εκατομμύρια τετραγωνικά πόδια, όπου περισσότεροι από 12.000 υπάλληλοι της UPS επεξεργάζονται περισσότερα από δύο εκατομμύρια δέματα την ημέρα, σύμφωνα με την εταιρεία.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.