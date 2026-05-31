15χρονος κατέληξε στο νοσοκομείο μετά από υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ

Λιποθυμικό επεισόδιο λόγω κατανάλωσης αλκοόλ είχε ένας15χρονος το βράδυ του Σαββάτου, στη Νέα Σμύρνη.

Ο ανήλικος μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού», αφού λιποθύμησε λόγω κατανάλωσης μεγάλης ποσότητας αλκοόλ μαζί με φίλους του.

Από την έρευνα της ΕΛ.ΑΣ. προέκυψε ότι είχε αγοράσει το αλκοόλ από μίνι μάρκετ της περιοχής, χρησιμοποιώντας πλαστή ταυτότητα που τον εμφάνιζε ως ενήλικο.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Νέας Σμύρνης για το αδίκημα της πλαστογραφίας.

Η κατάσταση της υγείας του δεν εμπνέει ανησυχία και βρίσκεται εκτός κινδύνου.

Πηγή: skai.gr

