Τουλάχιστον εννέα άνθρωποι σκοτώθηκαν και έντεκα τραυματίστηκαν όταν αεροσκάφος μεταφοράς φορτίων της UPS συνετρίβη το βράδυ της Τρίτης κατά την απογείωσή του από το αεροδρόμιο Louisville Muhammad Ali International στο Κεντάκι, σύμφωνα με τον κυβερνήτη της πολιτείας.

Ο Άντι Μπεσίρ δήλωσε νωρίτερα ότι τα τρία μέλη του πληρώματος πιθανότατα συγκαταλέγονται μεταξύ των νεκρών, καθώς το αεροσκάφος εξερράγη λίγο μετά την απογείωση γύρω στις 17:15 τοπική ώρα.

Plane crash on takeoff in Louisville Kentucky pic.twitter.com/u7vSIClki8 — Powerful Mason Kelly™️ (@BEASTfromEAST73) November 4, 2025

Οι αρχές προειδοποίησαν ότι αρκετοί από τους τραυματίες φέρουν πολύ σοβαρά τραύματα, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο να αυξηθεί ο αριθμός των θυμάτων.

Ο δήμαρχος του Λούισβιλ, Κρεγκ Γκρίνμπεργκ, δήλωσε την Τετάρτη ότι ο διάδρομος του αεροδρομίου άνοιξε ξανά, επιτρέποντας την επανεκκίνηση των πτήσεων.

Σύμφωνα με τον κυβερνήτη του Κεντάκι, Άντι Μπεσίρ, τουλάχιστον 16 οικογένειες έχουν δηλώσει αγνοούμενους συγγενείς. Δύο εργαζόμενοι στην επιχείρηση αυτοκινήτων που επλήγη από τη συντριβή παραμένουν επίσης αγνοούμενοι, ενώ δεν έχει ακόμη διευκρινιστεί πόσοι πελάτες βρίσκονταν στον χώρο τη στιγμή του δυστυχήματος.

WATCH: UPS plane (UPS2976) crashes after takeoff from Louisville Muhammad Ali International Airport.



Video validated by the Network pic.twitter.com/h9FtsLRumc — Faytuks Network (@FaytuksNetwork) November 4, 2025

Η UPS επιβεβαίωσε ότι τρία μέλη πληρώματος επέβαιναν στο αεροσκάφος, ωστόσο τόνισε πως «δεν έχει ακόμη επιβεβαιωθεί ο αριθμός των τραυματιών ή των θυμάτων».

Μια προκαταρκτική έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη, αλλά οι αρχές δηλώνουν πως είναι πολύ νωρίς για να καθοριστούν τα αίτια της συντριβής. Επισήμαναν, ωστόσο, ότι η τεράστια πυρκαγιά προκλήθηκε από την ποσότητα καυσίμων που μετέφερε το αεροσκάφος, περίπου 38.000 γαλόνια (144.000 λίτρα), καθώς ξεκινούσε το ταξίδι των 6.920 χιλιομέτρων προς τη Χαβάη.

Η φύση του φορτίου δεν έχει ακόμη επιβεβαιωθεί, αν και οι αρχές διευκρίνισαν ότι το αεροσκάφος δεν μετέφερε επικίνδυνες ουσίες που θα μπορούσαν να προκαλέσουν μόλυνση.

Η έκρηξη τύλιξε στις φλόγες τουλάχιστον δύο κοντινές επιχειρήσεις, ανάμεσά τους μια εταιρεία ανακύκλωσης πετρελαιοειδών. Οι αρχές εξέδωσαν εντολή παραμονής στα σπίτια για όσους βρίσκονταν σε ακτίνα πέντε μιλίων από το αεροδρόμιο λόγω του κινδύνου περαιτέρω εκρήξεων και ρύπανσης, η οποία αργότερα μειώθηκε σε ένα μίλι.

Όλες οι πτήσεις αναχώρησης για το βράδυ της Τρίτης ακυρώθηκαν, σύμφωνα με ανακοίνωση του αεροδρομίου στην πλατφόρμα X.

Ο επικεφαλής της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας του Λούισβιλ, Μπράιαν Ο’Νιλ, δήλωσε ότι η τεράστια ποσότητα καυσίμων που χύθηκε στο σημείο καθιστούσε την επιχείρηση κατάσβεσης «εξαιρετικά επικίνδυνη».

Επικίνδυνο το σημείο της συντριβής

Σε συνέντευξη Τύπου, ο κυβερνήτης του Κεντάκι, Άντι Μπεσίρ, προειδοποίησε τους πολίτες να μην πλησιάζουν στο σημείο της συντριβής.

«Όποιος έχει δει τις εικόνες και τα βίντεο, γνωρίζει πόσο βίαιη ήταν αυτή η συντριβή», δήλωσε. «Υπάρχουν ακόμη επικίνδυνες, εύφλεκτες ουσίες, που ενδέχεται να προκαλέσουν εκρήξεις», πρόσθεσε.

Ο Μπεσίρ τόνισε ότι δεν θα προβεί σε εικασίες σχετικά με τα αίτια του δυστυχήματος, υπογραμμίζοντας πως η Εθνική Επιτροπή Ασφάλειας Μεταφορών (NTSB) θα ηγηθεί των ερευνών. Η ερευνητική ομάδα της NTSB αναμενόταν να φτάσει στο Κεντάκι την Τετάρτη.

🚨#BREAKING: Watch as Heartbreaking new CCTV footage captures the horrifying moment as a UPS cargo Flight 2976 plummets from the sky, crashing in a massive fireball in Louisville, Kentucky tonight. The cargo jet erupted into flames upon impact, lighting up the night sky as debris… pic.twitter.com/X10vHPcJyO — R A W S A L E R T S (@rawsalerts) November 5, 2025

Ο επικεφαλής της Αστυνομίας του Λούισβιλ, Πολ Χάμφρεϊ, δήλωσε ότι ο χώρος της συντριβής θα παραμείνει «ενεργό σημείο έρευνας για αρκετές ακόμη ημέρες».

«Δεν γνωρίζουμε πόσος χρόνος θα χρειαστεί για να διασφαλιστεί η περιοχή, ώστε να μπορέσει να ξεκινήσει πλήρως η έρευνα», πρόσθεσε.

Heartbreaking images coming out of Kentucky tonight.



Here’s an update from @FAANews

- UPS cargo flight 2976

- Crashed around 5:15 ET after takeoff from Louisville Muhammad Ali International Airport en route to Honolulu

- The aircraft was a McDonnell Douglas MD-11.



Please… pic.twitter.com/yE1Brhv8cQ — Secretary Sean Duffy (@SecDuffy) November 4, 2025

Το αεροσκάφος είχε κατασκευαστεί πριν από 34 χρόνια

Το αεροσκάφος που ενεπλάκη στο δυστύχημα ήταν ένα MD-11F τριπλού κινητήρα, το οποίο τέθηκε σε υπηρεσία για πρώτη φορά πριν από 34 χρόνια με την Thai Airways ως επιβατικό αεροπλάνο, προτού μεταφερθεί στην UPS το 2006.

Το αεροσκάφος είχε κατασκευαστεί αρχικά από τη McDonnell Douglas, η οποία συγχωνεύθηκε με την Boeing το 1997.

Το 2023, οι εταιρείες FedEx και UPS είχαν ανακοινώσει σχέδια σταδιακής απόσυρσης των στόλων MD-11 μέσα στην επόμενη δεκαετία, στο πλαίσιο εκσυγχρονισμού των εμπορικών τους αεροσκαφών.

Σε ανακοίνωσή της, η Boeing δήλωσε ότι είναι «έτοιμη να υποστηρίξει τον πελάτη της» και ότι «η προτεραιότητά της είναι η ασφάλεια και η φροντίδα όλων όσοι επλήγησαν». Η εταιρεία πρόσθεσε ότι θα προσφέρει τεχνική συνδρομή στην Εθνική Επιτροπή Ασφάλειας Μεταφορών (NTSB).

Το Λούισβιλ «πόλη της UPS»

ΤοΛούισβιλ αποτελεί την έδρα του UPS Worldport, του παγκόσμιου κόμβου των αεροπορικών επιχειρήσεων της εταιρείας και του μεγαλύτερου κέντρου διαχείρισης δεμάτων στον κόσμο.

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου, η δημοτική σύμβουλος Μπέτσι Ρούχε δήλωσε ότι η πόλη είναι «μια πόλη της UPS», σημειώνοντας πως «κάθε κάτοικος γνωρίζει κάποιον που εργάζεται για την εταιρεία».

«Όλοι στέλνουν μηνύματα σε φίλους και συγγενείς, προσπαθώντας να βεβαιωθούν ότι είναι ασφαλείς», πρόσθεσε.

Σε ανακοίνωσή της, η UPS ανέφερε ότι είναι «βαθιά συγκλονισμένη» από το δυστύχημα και ότι ανέστειλε τις εργασίες διαλογής δεμάτων στο Worldport το βράδυ της Τρίτης.

Η εταιρεία πρόσθεσε ότι «η UPS παραμένει απόλυτα δεσμευμένη στην ασφάλεια των εργαζομένων, των πελατών και των κοινοτήτων που εξυπηρετεί — κάτι που ισχύει ιδιαίτερα για το Λούισβιλ, όπου εδρεύει η αεροπορική μας μονάδα και εργάζονται χιλιάδες μέλη της οικογένειας UPS.»





