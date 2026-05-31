Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, χαρακτήρισε την κατάληψη του ιστορικού Κάστρου Μποφόρ και της γύρω στρατηγικής κορυφογραμμής στον νότιο Λίβανο ως «ουσιαστική μεταβολή» στην πολιτική του Ισραήλ απέναντι στη Χεζμπολάχ.

Σε βιντεοσκοπημένο μήνυμα που δημοσιοποίησε το γραφείο του, ο Νετανιάχου δήλωσε ότι η επιχείρηση στο Μποφόρ σηματοδοτεί την είσοδο της ισραηλινής στρατιωτικής εκστρατείας σε ένα νέο στάδιο, καθώς οι δυνάμεις του Ισραήλ προωθούνται βαθύτερα στον νότιο Λίβανο, στο πλαίσιο διευρυμένης χερσαίας επιχείρησης κατά της Χεζμπολάχ.

«Η κατάληψη του Μποφόρ είναι ένα κρίσιμο στάδιο και μια ουσιαστική μεταβολή στην πολιτική που ακολουθούμε», ανέφερε, προσθέτοντας ότι έχει δώσει εντολή στον ισραηλινό στρατό «να εμβαθύνει και να επεκτείνει» τον έλεγχό του σε περιοχές που, όπως είπε, βρίσκονταν υπό τον έλεγχο της Χεζμπολάχ.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός συνέδεσε την επιχείρηση με το ιστορικό και συμβολικό βάρος του Μποφόρ, το οποίο είχε καταληφθεί από ισραηλινές δυνάμεις στις πρώτες μάχες του Πρώτου Πολέμου του Λιβάνου, το 1982, και παρέμεινε υπό ισραηλινό έλεγχο έως την αποχώρηση του Ισραήλ από τον νότιο Λίβανο το 2000.

«Σήμερα επιστρέψαμε στο Μποφόρ με διαφορετικό τρόπο. Επιστρέψαμε ενωμένοι, αποφασισμένοι και ισχυρότεροι από ποτέ», δήλωσε ο Νετανιάχου, υποστηρίζοντας ότι το Ισραήλ «έσπασε το φράγμα του φόβου» και αναλαμβάνει πλέον την πρωτοβουλία «σε όλα τα μέτωπα - στη Συρία, στη Γάζα και στον Λίβανο».

Δείτε εδώ όλες τις τελευταίες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

Ο ίδιος ανέφερε ακόμη ότι το Ισραήλ έχει δημιουργήσει ζώνες ασφαλείας πέρα από τα σύνορά του, με στόχο την προστασία των ισραηλινών κοινοτήτων, και υποστήριξε ότι οι ισραηλινές δυνάμεις έχουν σκοτώσει χιλιάδες μαχητές της Χεζμπολάχ από την έναρξη του πολέμου στη Γάζα.

«Θα χρειαστεί χρόνος, αλλά θα ολοκληρώσουμε την αποστολή», κατέληξε.

Prime Minister Benjamin Netanyahu: "Last night, our heroic fighters captured the Beaufort castle. They proudly raised the flag of the State of Israel and the flag of the Golani Brigade there.



I remind you that 44 years ago, this place was a symbol of a heroic battle by our… pic.twitter.com/tyTr2QImaW — Prime Minister of Israel (@IsraeliPM) May 31, 2026

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.