Ο Αραγτσί ειρωνεύεται τον Τραμπ για τα τέλη που θέλει να επιβάλει στα πλοία που περνούν από το Ορμούζ

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν Αμπάς Αραγτσί έδωσε δίκιο απόψε στον πρόεδρο των… ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, ειρωνευόμενος την απόφασή του να επιβάλει στα πλοία που διέρχονται από το Στενό του Ορμούζ τέλη ύψους 20% επί της αξίας των εμπορευμάτων.

Ο Αμερικανός πρόεδρος «έχει απόλυτο δίκιο. Όποιος εγγυάται την ασφαλή διέλευση των εμπορικών πλοίων από το Στενό του Ορμούζ πρέπει να αποζημιώνεται για αυτήν την υπηρεσία», έγραψε ο επικεφαλής της ιρανικής διπλωματίας σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ.

«Το Ιράν ανέκαθεν ήταν ο φύλακας του Στενού και θα παραμείνει για πάντα. Το 20% είναι προφανώς υπερβολικό. Εμείς θα είμαστε δίκαιοι», πρόσθεσε ο Αραγτσί.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.