Ζαχάρα και Μάντοξ κινούνται νομικά για να αφαιρέσουν το «Πιτ» από το επώνυμό τους

Η Ζαχάρα και ο Μάντοξ, δύο από τα έξι παιδιά της Αντζελίνα Τζολί και του Μπραντ Πιτ, προχωρούν στα τελευταία νομικά βήματα προκειμένου να αφαιρέσουν το επώνυμο του πατέρα τους από τα ονόματά τους.

Οι σχετικές ανακοινώσεις φέρονται να δημοσιεύτηκαν κατά τη διάρκεια του Ιουνίου και του Ιουλίου, στο πλαίσιο της διαδικασίας που προβλέπεται από τη νομοθεσία της Καλιφόρνιας. Στην ανακοίνωση που αφορά τη Ζαχάρα αναφέρεται ότι η ίδια κατέθεσε αίτηση στο δικαστήριο, ζητώντας το όνομά της να αλλάξει από «Zahara Marley Jolie-Pitt» σε «Zahara Marley Jolie».

Brad Pitt's daughter Zahara and son Maddox publish notices announcing efforts to drop father's last name https://t.co/aKnVHdPEeP — Daily Mail (@DailyMail) July 13, 2026

Αντίστοιχα, ο Μάντοξ φέρεται να έχει ζητήσει την αλλαγή του ονόματός του από «Maddox Chivan Jolie-Pitt» σε «Maddox Chivan Jolie». Η ακρόαση του Μάντοξ έχει οριστεί για τις 14 Σεπτεμβρίου, ενώ της Ζαχάρα για τις 28 Σεπτεμβρίου.

Η διαδικασία αλλαγής ονόματος στην Καλιφόρνια

Στην πολιτεία της Καλιφόρνιας, όσοι επιθυμούν να αλλάξουν νομικά το όνομά τους είναι συνήθως υποχρεωμένοι να δημοσιεύσουν για τέσσερις συνεχόμενες εβδομάδες σχετική δικαστική εντολή σε εφημερίδα. Η δημοσίευση προηγείται της δικαστικής ακρόασης και επιτρέπει σε τυχόν ενδιαφερόμενα μέρη να καταθέσουν τις αντιρρήσεις τους. Η Ζαχάρα φέρεται να είχε καταθέσει την αίτησή της έναν μήνα νωρίτερα, ενώ ο Μάντοξ ξεκίνησε αντίστοιχη διαδικασία στα τέλη Μαΐου.

Η Ζαχάρα χρησιμοποιούσε ήδη το επώνυμο «Jolie». Ο Μπραντ Πιτ φέρεται να μην παρέστη στην αποφοίτησή της. Πηγή από το περιβάλλον της Αντζελίνα Τζολί είχε δηλώσει στο TMZ ότι τίποτα δεν τον εμπόδιζε να παραστεί ή να επισκεφθεί την κόρη του, υποστηρίζοντας ότι η συγκεκριμένη ημέρα έπρεπε να αφορά αποκλειστικά τα επιτεύγματά της.

Brad Pitt's daughter Zahara takes out ad to drop Pitt name 😬 https://t.co/C2bMQRDTWP pic.twitter.com/0I7VNaWOS9 — TMZ (@TMZ) July 13, 2026

Η Ζαχάρα και ο Μάντοξ δεν είναι τα μόνα παιδιά της πρώην οικογένειας Τζολί-Πιτ που δεν θέλουν το επώνυμο «Πιτ». Ο ηθοποιός, σύμφωνα με διεθνή δημοσιεύματα, είχε ελάχιστη έως καθόλου επαφή με τα ενήλικα παιδιά του, ενώ η επικοινωνία του με τα μικρότερα είχε περιοριστεί λόγω των επαγγελματικών του υποχρεώσεων.

Η απόσταση ανάμεσα στις δύο πλευρές ήρθε ξανά στο προσκήνιο μετά τον θάνατο της μητέρας του Μπραντ Πιτ, Τζέιν Έτα Πιτ, σε ηλικία 84 ετών. Δημοσιεύματα υποστήριξαν ότι δεν είχε επικοινωνήσει με τα εγγόνια της για περίπου εννέα χρόνια και ότι δεν πρόλαβαν να μιλήσουν πριν από τον θάνατό της.

Angelina Jolie and Brad Pitt's daughter Zahara moved forward with dropping her dad’s surname by publishing the petition in a local newspaper, according to court docs obtained by E! News. https://t.co/vBBTsHmyU5 pic.twitter.com/PfhoZJJK3z — E! News (@enews) July 13, 2026

Η Αντζελίνα Τζολί και ο Μπραντ Πιτ γνωρίστηκαν στα γυρίσματα της ταινίας «Mr. & Mrs. Smith» και παντρεύτηκαν το 2014. Η Τζολί κατέθεσε αίτηση διαζυγίου το 2016. Ακολούθησε μια μακρά και ιδιαίτερα προβεβλημένη δικαστική αντιπαράθεση, με επίκεντρο την επιμέλεια των παιδιών, οικονομικές διαφορές και την κοινή τους περιουσία.

Πηγή: skai.gr

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