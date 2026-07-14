Κιμ Καρντάσιαν-Λιούις Χάμιλτον: Οικογενειακές διακοπές και η φωτογραφία με την κόρη της

Ένα ακόμη σημαντικό βήμα στη σχέση τους φαίνεται πως έκαναν η Κιμ Καρντάσιαν και ο Λιούις Χάμιλτον, καθώς ο Βρετανός οδηγός της Formula 1 φέρεται να συμμετείχε σε οικογενειακές διακοπές μαζί με τα παιδιά και συγγενικά πρόσωπα της τηλεπερσόνας. Η 45χρονη επιχειρηματίας και ο 41χρονος πρωταθλητής πόζαραν σε μια τρυφερή φωτογραφία μαζί με την οκτάχρονη κόρη της Καρντάσιαν, Σικάγο, δείχνοντας ιδιαίτερα άνετοι και χαμογελαστοί.

Στη φωτογραφία, ο Λιούις Χάμιλτον ακουμπά το κεφάλι του στην Κιμ Καρντάσιαν, ενώ οι δυο τους αγκαλιάζονται έχοντας δίπλα τους τη μικρή. Η ανάρτηση συνοδευόταν από τη λεζάντα: «Καλοκαίρια στη λίμνη με τους αγαπημένους μου ανθρώπους».

Σύμφωνα με τα διεθνή μέσα, στις διακοπές βρίσκονταν και τα υπόλοιπα παιδιά της Καρντάσιαν, τα οποία έχει αποκτήσει από τον γάμο της με τον Κάνιε Γουέστ. Μαζί τους φέρεται να ήταν και η αδελφή της, Κλόε Καρντάσιαν, ενώ η ιδρύτρια της SKIMS εμφανίστηκε σε πιο χαλαρές στιγμές, κάνοντας βόλτα με μοτοσικλέτα και συζητώντας με φίλους.

Η αναφορά του Χάμιλτον στην Κιμ Καρντάσιαν

Νωρίτερα μέσα στον μήνα, ο Λιούις Χάμιλτον φέρεται να έκανε μια δημόσια και ιδιαίτερα γλυκιά αναφορά στην Κιμ Καρντάσιαν, κατά τη διάρκεια εκδήλωσης στο Σίλβερστοουν, πριν από το Βρετανικό Γκραν Πρι.

Ο οδηγός ανέβηκε στη σκηνή μαζί με τους Όλιβερ Μπέρμαν, Λάντο Νόρις, Άρβιντ Λίντμπλαντ και Τζορτζ Ράσελ, όταν ένας θαυμαστής τον ρώτησε γιατί δείχνει τόσο ευτυχισμένος το τελευταίο διάστημα και εάν αυτό οφείλεται σε κάποια νέα σύντροφο.

Ο Χάμιλτον γέλασε -αρχικά- με τα σχόλια των παρουσιαστών και στη συνέχεια μίλησε με θερμά λόγια για τη Ferrari και τη συνεργασία του με την ομάδα. Στο τέλος, ωστόσο, φέρεται να πρόσθεσε: «Και φυσικά, φυσικά είναι και η Κιμ», προκαλώντας ενθουσιασμό στο κοινό.

Ο Λιούις Χάμιλτον και η Κιμ Καρντάσιαν γνωρίζονται εδώ και αρκετά χρόνια, όμως οι πρώτες φήμες για ειδύλλιο ανάμεσά τους κυκλοφόρησαν στις αρχές του έτους. Πηγή που μίλησε στο «Us Weekly» υποστήριξε ότι το γεγονός πως η σχέση τους ξεκίνησε ως φιλία δημιουργεί ισχυρές βάσεις για το μέλλον.

«Επειδή η σχέση τους ξεκίνησε πρώτα ως φιλία, οι άνθρωποι που βρίσκονται κοντά τους πιστεύουν ότι θα μπορούσε να είναι κάτι μόνιμο και για τους δύο», ανέφερε ο ίδιος άνθρωπος.

Πηγή: skai.gr

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