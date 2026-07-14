Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας

Λόγω ακινητοποιημένου φορτηγού στην Παραλιακή προς τη Γλυφάδα, στο ύψος του Φλοίσβου, έχει δημιουργηθεί κυκλοφοριακό πρόβλημα το πρωί της Τρίτης από το ύψος της Λεωφ. Θησέως στις Τζιτζιφιές προς τον Φλοίσβο.

Μεγάλες καθυστερήσεις υφίστανται οι οδηγοί στην άνοδο της Λεωφ. Κηφισού από το ύψος της Λένορμαν προς τη Νέα Χαλκηδόνα και στην κάθοδο της Κηφισού από τη Νέα Φιλαδέλφεια προς τα ΚΤΕΛ.

Αυξημένη είναι επίσης η κίνηση στην άνοδο της Λεωφ. Γαλατσίου, στον Σκαραμαγκά, στην Αττική Οδό προς το Αεροδρόμιο από το ύψος του κόμβου Δημοκρατίας προς τον κόμβο Ηρακλείου και στην Παραλιακή προς τον Πειραιά κατά μήκος του Νέου Φαλήρου.

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Με την ενέργεια του ΗΡΩΝΑ.

Πηγή: skai.gr

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