Βενεζουέλα: Στους 4.561 οι νεκροί από τους σεισμούς

Αυξάνεται ο τραγικός απολογισμός από τους δύο καταστροφικούς σεισμούς που έπληξαν τη Βενεζουέλα στις 24 Ιουνίου.

Σύμφωνα με τα νεότερα επίσημα στοιχεία που ανακοίνωσε τη Δευτέρα ο πρόεδρος του κοινοβουλίου, Χόρχε Ροντρίγκες, οι νεκροί ανέρχονται πλέον σε 4.561.

Ο αριθμός των τραυματιών παραμένει στους 16.740, ενώ 17.907 άνθρωποι παραμένουν άστεγοι.

Οι αρχές αποφεύγουν να κάνουν υποθέσεις για τον αριθμό των αγνοουμένων. Ο ΟΗΕ είχε υπολογίσει τη μεθεπομένη της τραγωδίας πως μπορεί να φτάνουν ως ακόμη και τους 50.000.

Οι σεισμοί 7,2 και 7,5 βαθμών έπληξαν τη χώρα με διαφορά 39 δευτερολέπτων ο ένας από τον άλλο και προκάλεσαν τις εκτενέστερες καταστροφές στη βόρεια Βενεζουέλα, στην πρωτεύουσα Καράκας και τα περίχωρά της καθώς και στη γειτονική πολιτεία Λα Γουάιρα, όπου πλέον χιλιάδες σεισμοπαθείς διαμένουν σε αυτοσχέδιους καταυλισμούς -- σε γήπεδα, σε πλατείες, σε πεζοδρόμια.

Διασώστες από τη Βενεζουέλα και άλλες χώρες συνεχίζουν τη μαραθώνια προσπάθεια να βγάλουν πτώματα από τα συντρίμμια. Κατά τα επίσημα δεδομένα, πάνω από 850 ακίνητα υπέστησαν ζημιές και 190 κατέρρευσαν εντελώς.

Διεθνής βοήθεια συνεχίζει να φτάνει στη χώρα της Λατινικής Αμερικής. Φορτίο από τη Ρωσία, με τρόφιμα και προμήθειες για τα θύματα, αφίχθη αεροπορικώς χθες, ανακοίνωσε ο υπουργός Εξωτερικών Ιβάν Χιλ μέσω Telegram.

Πηγή: skai.gr

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