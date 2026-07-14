Γερμανία: Πέντε χρόνια από τις φονικές πλημμύρες

Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Οι πλημμύρες του Ιουλίου 2021 στην κοιλάδα του Άρ προκάλεσαν τον θάνατο 135 ανθρώπων και εκτεταμένες καταστροφές σε υποδομές και κατοικίες, με το 80% της πόλης Μπαντ Νόιεναρ-Άρβαϊλερ να πλημμυρίζει.

Η περιοχή δέχτηκε βροχοπτώσεις ενός ολόκληρου μήνα σε διάστημα δύο ημερών, προκαλώντας καταστροφές σε γέφυρες, σπίτια και οχήματα.

Τα έργα ανοικοδόμησης και αντιπλημμυρικής προστασίας συνεχίζονται πέντε χρόνια μετά το τραγικό γεγονός, με στόχο την αποκατάσταση και ενίσχυση της περιοχής.

Μετά τις πλημμύρες του 2021 που κόστισαν τη ζωή σε πάνω από 100 ανθρώπους, τα έργα ανοικοδόμησης και αντιπλημμυρικής προστασίας στην κοιλάδα του Άρ συνεχίζονται.Όταν η Αλεξάνδρα Βίμερ ανακαλεί στη μνήμη της τη νύχτα της 14ης Ιουλίου 2021, αυτό που θυμάται περισσότερο είναι το νερό που ξαφνικά «ερχόταν από παντού».



Η κοιλάδα του Αρ δέχτηκε βροχοπτώσεις ενός ολόκληρου μήνα σε μόλις δύο ημέρες. Η δύναμη του νερού παρέσυρε αυτοκίνητα, σπίτια, δέντρα και άλλα φερτά υλικά που, με τη σειρά τους, κατέστρεψαν γέφυρες.

Πηγή: Deutsche Welle

Η Αλεξάνδρα Βίμερ και ο γιος της κατάφεραν να διαφύγουν με ασφάλεια, αλλά πολλοί άλλοι δεν ήταν τόσο τυχεροί. Η πλημμύρα, η οποία ήταν η χειρότερη που έχει καταγραφεί ποτέ στη χώρα, στοίχισε τη ζωή σε 135 ανθρώπους, τους περισσότερους στην πόλη της Βίμερ, το Μπαντ Νόιεναρ- Άρβαϊλερ. Περίπου το 80% της πόλης πλημμύρισε. Τα ορμητικά νερά προκάλεσαν επίσης ζημιές δισεκατομμυρίων ευρώ σε σπίτια και υποδομές. Πέντε χρόνια αργότερα, στην κοιλάδα επικρατεί «οργασμός» ανοικοδόμησης.Έργα αντιπλημμυρικής προστασίαςΈνα μεγάλο εργοτάξιο βρίσκεται δίπλα στον ποταμό στο Μπαντ Νόιεναρ-Άρβαϊλερ, ακριβώς εκεί που το νερό έσπασε το μεσαιωνικό τείχος και πλημμύρισε την ιστορική παλιά πόλη. Τώρα, κατασκευάζεται ένα νέο τοιχίο αντιστήριξης μήκους 480 μέτρων ως πρόσθετη προστασία. «Είναι χτισμένο με πασσάλους γεωτρήσεων διαμέτρου 1,20 μέτρων και βάθους 15 μέτρων», λέει ο Χέρμαν-Γιόζεφ Πέλγκριμ, διευθύνων σύμβουλος της τοπικής εταιρείας ανοικοδόμησης και ανάπτυξης.Άλλα μέτρα περιλαμβάνουν την κατασκευή ενός νέου πυροσβεστικού σταθμού χτισμένου σε υπόγειους πασσάλους για την αποτροπή κατάρρευσης. Στο κέντρο της πόλης, οι χώροι πρασίνου συνδέονται με υπόγειες τάφρους αποστράγγισης για να απορροφούν και να ανακατευθύνουν την έντονη βροχόπτωση. Επίσης, οι 16 γέφυρες που καταστράφηκαν το 2021 επανασχεδιάζονται.Σήμερα, τα νερά των πλημμυρών δεν έχουν πουθενά να πάνε, παρά μόνο κατευθείαν σε δομημένες και γεωργικές περιοχές. Το Άλτενμπουργκ, λίγα χιλιόμετρα μακριά από το Μπαντ Νόιεναρ-Άρβαϊλερ, αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα. Τα επίπεδα του νερού κατά τη διάρκεια της πλημμύρας του 2021 ήταν από τα υψηλότερα.Ο Μπρούνο Μπούχελε, μηχανικός που συντονίζει την αποκατάσταση της υδάτινης οδού, λέει ότι η κύρια πρόκληση τώρα είναι να επιστρέψει ο Αρ στον φυσικό του χώρο. Εκτάσεις στις όχθες του ποταμού μετατράπηκαν ξανά σε πλημμυρικές πεδιάδες.«Αλλά αυτές οι προσπάθειες θα είναι πλήρως αποτελεσματικές, μόνο όταν τα μέτρα συγκράτησης μειώσουν τεχνικά τον όγκο της απορροής που φτάνει εδώ», λέει ο Μπούχελε. Τόσο αυτός όσο και ο Πέλγκριμ λένε ότι η πρόληψη των πλημμυρών θα πρέπει να γίνει με την κατασκευή φραγμάτων κατά μήκος του ποταμού και των παραποτάμων του.Ένα τέτοιο φράγμα υπάρχει ήδη σε μια πλευρική κοιλάδα, λίγο έξω από το χωριό Άντεναου, το οποίο απέτρεψε την καταστροφή του χωριού. Επειδή το σύστημα λειτούργησε τόσο καλά, σχεδιάζονται 17 ακόμα τέτοια φράγματα.Ίδιος τόπος, νέα αρχήΠαρόμοια σχέδια για την κοιλάδα Αρ έγιναν μετά από μια άλλη καταστροφική πλημμύρα το 1910, αλλά δεν εφαρμόστηκαν ποτέ.Γι' αυτό, η Αλεξάνδρα Βίμερ λαμβάνει τις δικές της προφυλάξεις. Μετά την πλημμύρα, μετακόμισε σε άλλο σπίτι. Τα παράθυρα του υπογείου της έχουν τώρα αντιπλημμυρικά φράγματα και μια στοίβα από σακιά με άμμο ακριβώς δίπλα τους. «Αυτές είναι προφυλάξεις», λέει, «ώστε αν συμβεί οτιδήποτε, να μπορέσουμε να δράσουμε γρήγορα».Όπως όλοι οι επιζώντες των πλημμυρών που γνωρίζει, έχει μείνει στην πόλη – και κοντά στο ποτάμι. Ο λόγος, λέει, είναι απλός. «Επειδή είναι ωραίο να ζεις δίπλα στο νερό. Και επειδή δεν φοβάμαι. Τελεία και παύλα».Επιμέλεια: Ιοκάστη Κροντήρη

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