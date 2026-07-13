Ο Τραμπ ενημέρωσε επίσημα το Κογκρέσο για την επανέναρξη των επιχειρήσεων στο Ιράν

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ενημέρωσε επισήμως το Κογκρέσο ότι οι εχθροπραξίες με το Ιράν έχουν ξεκινήσει εκ νέου.

Σε επιστολή προς την ηγεσία του Κογκρέσου, η οποία εστάλη την Παρασκευή και περιήλθε στην κατοχή των New York Times τη Δευτέρα, ο Τραμπ ανέφερε ότι οι αμερικανικές δυνάμεις πραγματοποίησαν στις 7 Ιουλίου «αμυντικά πλήγματα εναντίον στόχων εντός του Ιράν».

Η ενημέρωση αναζωπυρώνει τη σύγκρουση ανάμεσα στο Κογκρέσο και τον Λευκό Οίκο για το κατά πόσον ο πρόεδρος έχει την εξουσία να συνεχίζει τον πόλεμο χωρίς προηγούμενη έγκριση των νομοθετικών σωμάτων.

Τόσο η Βουλή των Αντιπροσώπων όσο και η Γερουσία έχουν ήδη ψηφίσει υπέρ του τερματισμού του πολέμου ή της υποχρέωσης του προέδρου να ζητήσει άδεια για τη συνέχισή του. Ο Λευκός Οίκος, πάντως, επιμένει ότι ο Τραμπ ενεργεί εντός των συνταγματικών του αρμοδιοτήτων ως αρχηγός των ενόπλων δυνάμεων.

Τη Δευτέρα ο Αμερικανός πρόεδρος ανακοίνωσε ότι η Ουάσιγκτον επαναφέρει τον ναυτικό αποκλεισμό του Ιράν και ότι θα διασφαλίσει πως το Στενό του Ορμούζ θα παραμείνει ανοικτό, επιβάλλοντας παράλληλα τέλος 20% στα φορτία που διέρχονται από τη στρατηγικής σημασίας θαλάσσια οδό.

Η ανακοίνωση έγινε μετά τη νέα ανταλλαγή επιθέσεων μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν και την απόφαση της Τεχεράνης το Σαββατοκύριακο να κλείσει το Στενό του Ορμούζ, εξέλιξη που έθεσε υπό αμφισβήτηση την ενδιάμεση συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου και ώθησε ανοδικά τις τιμές του πετρελαίου.

«Το Στενό του Ορμούζ είναι ανοικτό και θα παραμείνει ανοικτό, με ή χωρίς το Ιράν. Επαναφέρουμε τον ιρανικό αποκλεισμό», ανέφερε ο Τραμπ σε ανάρτησή του στο Truth Social, προσθέτοντας ότι οι ΗΠΑ θα είναι πλέον ο «Φύλακας του Στενού του Ορμούζ» και θα αποζημιώνονται με το 20% της αξίας κάθε φορτίου που διέρχεται από τη θαλάσσια οδό.

Η Τεχεράνη απέρριψε άμεσα την αμερικανική πρωτοβουλία. Το ανώτατο κοινό στρατιωτικό επιτελείο του Ιράν υποστήριξε ότι οι ΗΠΑ δεν έχουν κανέναν ρόλο στη διαχείριση του Στενού του Ορμούζ και δεν θα τους επιτραπεί να παρέμβουν. Παράλληλα, ο υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί δήλωσε ότι το Ιράν ήταν και θα παραμείνει «για πάντα» ο φύλακας του Στενού, σχολιάζοντας σκωπτικά την πρόταση του Τραμπ: «Το 20% είναι, φυσικά, υπερβολικό. Εμείς θα είμαστε δίκαιοι».

Αντιδράσεις προκάλεσε και από τον Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό (IMO), ο οποίος ξεκαθάρισε ότι αντιτίθεται στην επιβολή τελών για τη διέλευση από διεθνή στενά και υπογράμμισε ότι δεν υπάρχει νομική βάση για την επιβολή υποχρεωτικών διοδίων στη διέλευση από το Στενό του Ορμούζ.

Σύμφωνα με το Κοινό Κέντρο Ναυτιλιακής Πληροφόρησης (JMIC), υπό την ηγεσία του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ, ο αποκλεισμός θα τεθεί σε ισχύ στις 20:00 GMT της Τρίτης (23:00 ώρα Ελλάδας) και θα εφαρμόζεται σε όλα τα πλοία, ανεξαρτήτως σημαίας, καλύπτοντας ολόκληρη την ιρανική ακτογραμμή, συμπεριλαμβανομένων των λιμανιών και των πετρελαϊκών τερματικών σταθμών.



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Πηγή: skai.gr

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