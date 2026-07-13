Ουγγαρία: Η κυβέρνηση θέλει να «ξεριζώσει» εξ' ολοκλήρου τον «Ορμπανισμό»

Το Κοινοβούλιο της Ουγγαρίας ψήφισε τη Δευτέρα, 13/7, υπέρ συνταγματικής τροπολογίας που προβλέπει την απομάκρυνση του προέδρου Ταμάς Σούγιοκ από το αξίωμά του, καθώς και την εφαρμογή πολιτικών μεταρρυθμίσεων με στόχο την αποδόμηση του πολιτικού συστήματος που είχε διαμορφώσει ο πρώην πρωθυπουργός, Βίκτορ Όρμπαν.

Μετά τη σαρωτική νίκη του στις εκλογές του Απριλίου, ο σημερινός πρωθυπουργός, Πέτερ Μαγιάρ και το φιλοευρωπαϊκό, κεντροδεξιό κόμμα του, Tisza, διαθέτουν πλειοψηφία δύο τρίτων στο Κοινοβούλιο, γεγονός που τους επιτρέπει να προχωρούν σε συνταγματικές αλλαγές και να ανατρέπουν πολλές από τις πολιτικές που εφάρμοσε ο Όρμπαν κατά τη διάρκεια των 16 ετών της διακυβέρνησής του.

Η συνταγματική τροπολογία, η οποία είχε ως δηλωμένο σκοπό την «αποκατάσταση της δημοκρατίας του κράτους δικαίου», εγκρίθηκε με 139 ψήφους υπέρ και 6 κατά στο 199μελές Κοινοβούλιο. Οι βουλευτές του Tisza ξέσπασαν σε παρατεταμένο χειροκρότημα μετά την ψηφοφορία, ενώ οι βουλευτές του ακροδεξιού κόμματος Fidesz του Όρμπαν μποϊκόταραν τη συνεδρίαση. Ο Σούγιοκ έχει προθεσμία πέντε ημερών για να υπογράψει την τροπολογία ώστε να τεθεί σε ισχύ. Δεν έχει ακόμη δηλώσει αν προτίθεται να το κάνει, όμως το Tisza έχει δεσμευτεί ότι θα κινήσει διαδικασία παραπομπής εναντίον του εάν αρνηθεί.

Ο Μαγιάρ έχει υποστηρίξει ότι ο Σούγιοκ απέτυχε να ανταποκριθεί στον θεσμικό του ρόλο ως πρόεδρος, καθώς δεν εμπόδισε τις, κατά τον ίδιο, αντιδημοκρατικές ενέργειες της κυβέρνησης Όρμπαν. Καθ' όλη τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας είχε επανειλημμένα δεσμευτεί ότι θα απομακρύνει τον Σούγιοκ από το αξίωμά του, θεωρώντας ότι η μεγάλη εκλογική νίκη του κόμματός του αποτελεί σαφή λαϊκή εντολή για την υλοποίηση αυτής της υπόσχεσης. Ο Σούγιοκ, από την πλευρά του, έχει αρνηθεί να παραιτηθεί.

Μετά την ψηφοφορία, ο Μαγιάρ δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου ότι, με την έγκριση της τροπολογίας, η κυβέρνησή του «ξεκίνησε τον μετασχηματισμό του νομικού συστήματος του Όρμπαν».

«Με τη σημερινή ψηφοφορία κλείσαμε μια ολόκληρη εποχή», ανέφερε. «Ζητήσαμε και λάβαμε μια απολύτως ξεκάθαρη εντολή από τον ουγγρικό λαό να το κάνουμε αυτό.»

Η τροπολογία προβλέπει την άμεση απομάκρυνση του Σούγιοκ από το αξίωμά του, ώστε το Κοινοβούλιο να εκλέξει νέο πρόεδρο. Παράλληλα, εισάγει μεταρρυθμίσεις στη Δικαιοσύνη, δημιουργεί μια νέα υπηρεσία για τη διερεύνηση οικονομικών καταχρήσεων κατά την περίοδο διακυβέρνησης Όρμπαν και θεσπίζει ανώτατο όριο 12 ετών για τη θητεία των βουλευτών.

Το Fidesz χαρακτήρισε την τροπολογία «πρωτοφανή επίθεση» κατά της δημοκρατικής τάξης της Ουγγαρίας. Την προηγούμενη εβδομάδα διοργάνωσε διαμαρτυρία κατά των αλλαγών, στην οποία συμμετείχαν περίπου 3.000 άτομα, χωρίς όμως την παρουσία του Όρμπαν.

Τη Δευτέρα, ο Όρμπαν δημοσίευσε στο Facebook φωτογραφία του Μαγιάρ με τη λεζάντα: «Δημοκρατική Ουγγαρία: 1990–2026», αναφερόμενος στην περίοδο από τη μετάβαση της χώρας από το κρατικό σοσιαλιστικό καθεστώς. Ο ίδιος ταξίδευε στις Ηνωμένες Πολιτείες για να παρακολουθήσει τους τρεις τελευταίους αγώνες του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Αν και ο ρόλος του προέδρου είναι κυρίως τελετουργικός, είναι υπεύθυνος για την υπογραφή των νόμων που ψηφίζει το Κοινοβούλιο και έχει επίσης τη δυνατότητα να παραπέμπει νομοσχέδια στο Συνταγματικό Δικαστήριο για έλεγχο. Αυτό έχει προκαλέσει ανησυχίες στους υποστηρικτές της νέας κυβέρνησης ότι ο Σούγιοκ, ως πρόσωπο που διορίστηκε την εποχή Όρμπαν, θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει αυτή την αρμοδιότητα για να εμποδίσει το κυβερνητικό έργο.

Από τότε που ανέλαβε την εξουσία τον Μάιο, η κυβέρνηση κινήθηκε ταχύτατα για να διαλύσει αυτό που ο Μαγιάρ αποκαλεί «μαφία του Όρμπαν», απομακρύνοντας πολλούς πολιτικούς διορισμένους αξιωματούχους και επικεφαλής θεσμών που θεωρούνται ότι συνέβαλαν στη λειτουργία του αυταρχικού καθεστώτος του.

Παράλληλα, ανέστειλε τη λειτουργία της ενημερωτικής υπηρεσίας της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης της Ουγγαρίας, την οποία ο Μαγιάρ χαρακτήριζε «εργοστάσιο προπαγάνδας» υπέρ του Fidesz, ενώ κατήργησε και το Γραφείο Προστασίας της Κυριαρχίας, έναν θεσμό που οι αντίπαλοι του Όρμπαν θεωρούσαν εργαλείο εκφοβισμού επικριτών και φίμωσης των ανεξάρτητων μέσων ενημέρωσης.

Πριν από την ψηφοφορία, ο επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας του Fidesz, Γκέργκελι Γκούλιας, δήλωσε ότι η τροπολογία «διαλύει το νομικό σύστημα, υπονομεύει το κράτος δικαίου και περιορίζει τη δημοκρατία». Ανακοίνωσε επίσης ότι θα παραιτηθεί από τη θέση του επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας, καθώς το νέο όριο των 12 ετών θα του στερήσει τη δυνατότητα να είναι εκ νέου υποψήφιος στις επόμενες εθνικές εκλογές.

Υποστηρικτές του Fidesz κάλεσαν σε αγρυπνία με κεριά έξω από το κτίριο του ουγγρικού Κοινοβουλίου το βράδυ της Δευτέρας, διαμαρτυρόμενοι για αυτό που χαρακτήρισαν «τυραννία» της κυβέρνησης Μαγιάρ.

Πηγή: skai.gr

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