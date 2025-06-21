Κωνσταντινούπολη: Έντονη διπλωματική κινητικότητα

Στην

Κωνσταντινούπολη ξεκινά σήμερα η 51η Σύνοδος Υπουργών Εξωτερικών του Οργανισμού Ισλαμικής Συνεργασίας (OIC), με τη συμμετοχή 43 υπουργών και πέντε υφυπουργών Εξωτερικών. Την εναρκτήρια ημέρα της συνόδου τιμούν με την παρουσία τους ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν, καθώς και ο πρόεδρος της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, γεγονός που αναδεικνύει τη σημασία της φετινής διοργάνωσης, σε μία περίοδο κορυφούμενων περιφερειακών εντάσεων.

Ενισχυμένη Διεθνής Συμμετοχή και Ιρανικό Παρών

Ανάμεσα στους συμμετέχοντες βρίσκεται και ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί, που μόλις χθες είχε συνάντηση στη Γενεύη με τους ομολόγους του από τη Βρετανία, τη Γαλλία και τη Γερμανία, καθώς και με την Επίτροπο Εξωτερικής Πολιτικής της ΕΕ. Αν και η συνάντηση αυτή θεωρήθηκε σημαντική, δεν οδήγησε σε ουσιαστική πρόοδο, όπως προκύπτει από τις δηλώσεις του Ιρανού αξιωματούχου, ο οποίος επανέλαβε πως η Τεχεράνη θα είναι διατεθειμένη να *«εξετάσει ξανά τη διπλωματία»* μόνο εφόσον λάβει τέλος η *«επιθετικότητα»* του Ισραήλ.

Μήνυμα Αποκλιμάκωσης από τον Ερντογάν

Σε ιδιαίτερα υψηλούς τόνους κινήθηκαν οι δηλώσεις του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ο οποίος τόνισε πως η συνεχιζόμενη ένταση ανάμεσα σε Ισραήλ και Ιράν οδηγεί σε ένα *«σημείο χωρίς επιστροφή»*, καλώντας σε άμεση αποκλιμάκωση για να αποφευχθεί μία καταστροφή που, όπως είπε, θα μπορούσε να έχει επιπτώσεις σε ολόκληρη την Ευρώπη και την Ασία για τα επόμενα χρόνια. Ο Τούρκος πρόεδρος δεν παρέλειψε να καταδικάσει την κατάσταση στη Γάζα, χαρακτηρίζοντας τα γεγονότα ως μία από τις πιο *«επαίσχυντες πράξεις βαρβαρότητας»* της σύγχρονης εποχής. Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε, *«το Ισραήλ σκοτώνει αμάχους μπροστά στα μάτια όλου του κόσμου»* και *«χρησιμοποιεί την πείνα ως όπλο»*.

Η αυξημένη αστάθεια στην περιοχή φαίνεται πως οδήγησε τον Τούρκο πρόεδρο στην ανακοίνωση σχεδίων για την ενίσχυση της τουρκικής παραγωγής πυραύλων μεσαίου και μεγάλου βεληνεκούς, δίνοντας νέα διάσταση στη στρατηγική της χώρας. Σε επικοινωνία του με τον Γερμανό καγκελάριο, ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν επισήμανε ότι το πυρηνικό ζήτημα του Ιράν μπορεί να επιλυθεί αποκλειστικά μέσω διαλόγου και διαπραγματεύσεων.

Ιστορικό Ρεκόρ Συμμετοχής

Η 51η Σύνοδος φιλοδοξεί να καταγράψει ρεκόρ συμμετοχής, με θέμα *«Ο Οργανισμός Ισλαμικής Συνεργασίας σε έναν Υπό Μεταμόρφωση Κόσμο»* και διάρκεια δύο ημερών. Εκτός από τα κράτη-μέλη του OIC, παρόντες θα είναι και 30 διεθνείς οργανισμοί, όπως ο ΟΗΕ, ο Αραβικός Σύνδεσμος, το Συμβούλιο Συνεργασίας του Κόλπου, ο Οργανισμός Τουρκικών Κρατών, ο Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου, ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας του Ευξείνου Πόντου, ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας D-8 και ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας.

Πηγή: Deutsche Welle

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.