Ο απεσταλμένος του Τραμπ για την Ουκρανία σχεδιάζει ταξίδι τον Ιανουάριο στο Κίεβο και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, όχι όμως στη Μόσχα

Ο νέος απεσταλμένος του εκλεγμένου προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για την Ουκρανία θα ταξιδέψει στο Κίεβο και σε πολλές άλλες ευρωπαϊκές χώρες στις αρχές Ιανουαρίου, καθώς η επερχόμενη κυβέρνηση θα προσπαθήσει να θέσει ένα γρήγορο τέλος στον πόλεμο Ρωσίας-Ουκρανίας, σύμφωνα με δύο πηγές του πρακτορείου Reuters με γνώση του ζητήματος

Ο αντιστράτηγος εν αποστρατεία Κιθ Κέλογκ, ο οποίος πρόκειται να υπηρετήσει ως ειδικός απεσταλμένος του Τραμπ για την Ουκρανία και τη Ρωσία, δεν σχεδιάζει ωστόσο να επισκεφθεί τη Μόσχα κατά τη διάρκεια αυτού του ταξιδιού, δήλωσαν οι πηγές, οι οποίες μίλησαν υπό τον όρο της ανωνυμίας.

Αντ' αυτού, θα επισκεφθεί ανώτερους ηγέτες στο Κίεβο και η ομάδα του εργάζεται για να κανονίσει συναντήσεις με ηγέτες σε άλλες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, όπως η Ρώμη και το Παρίσι, ανέφεραν οι πηγές. Ο σχεδιασμός του ταξιδιού βρίσκεται ακόμη στο στάδιο της ολοκλήρωσης και το δρομολόγιο μπορεί να αλλάξει, προειδοποίησε μία από τις πηγές.

Το προγραμματισμένο ταξίδι δείχνει τον επείγοντα χαρακτήρα που έχει δώσει ο Τραμπ στον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

Υπενθυμίζεται ότι ο Τραμπ έχει υποσχεθεί να τερματίσει τον πόλεμο εντός 24 ωρών από την ανάληψη των καθηκόντων του, αν όχι νωρίτερα. Πρώην αξιωματούχοι των μυστικών υπηρεσιών και της εθνικής ασφάλειας έχουν εκφράσει αμφιβολίες ότι ένας τέτοιος άθλος μπορεί να επιτευχθεί, εν μέρει επειδή ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν μπορεί να έχει ελάχιστους λόγους να προσέλθει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, τουλάχιστον με όρους αποδεκτούς από το Κίεβο.

Πηγή: skai.gr

