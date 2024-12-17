Ελβετία: Το κοινοβούλιο ψήφισε υπέρ της απαγόρευσης της Χεζμπολάχ

Το κοινοβούλιο της Ελβετίας ψήφισε σήμερα υπέρ της απαγόρευσης της Χεζμπολάχ, σε μια σπάνια κίνηση της ουδέτερης αυτής χώρας, η οποία παραδοσιακά ακολουθούσε πολιτική προώθησης του διεθνούς διαλόγου και της διαμεσολάβησης.
Οι υποστηρικτές της απαγόρευσης, η οποία ψηφίστηκε από την κάτω βουλή μετά την έγκρισή της από την άνω βουλή την περασμένη εβδομάδα, λένε ότι η Χεζμπολάχ συνιστά απειλή για τη διεθνή ασφάλεια και ότι η Ελβετία οφείλει να την απαγορεύσει για να πάρει θέση κατά της τρομοκρατίας.
Η κυβέρνηση της Ελβετίας τάχθηκε κατά της απαγόρευσης.
«Εάν η Ελβετία προχωρήσει τώρα στην απαγόρευση παρόμοιων οργανώσεων με ειδικούς νόμους, πρέπει να αναρωτηθούμε πού και με ποιον τρόπο χαράσσονται τα όρια», δήλωσε ο υπουργός Δικαιοσύνης Μπεάτ Γιανς κατά τη διάρκεια συζήτησης στη βουλή.
Η απαγόρευση της λιβανέζικης ένοπλης οργάνωσης εγκρίθηκε στην κάτω βουλή με 126 ψήφους υπέρ, 20 κατά και 41 αποχές
Η επιτροπή πολιτικής ασφαλείας που πρότεινε την απαγόρευση υποστήριξε ότι ο μεσολαβητικός ρόλος της Ελβετίας θα παραμείνει ανέπαφος χάρη σε μια ειδική διάταξη για τις ειρηνευτικές συνομιλίες και την ανθρωπιστική βοήθεια.
Την περασμένη εβδομάδα η ελβετική βουλή έθεσε εκτός νόμου την Χαμάς για τις επιθέσεις της 7ης Οκτωβρίου 2023 στο Ισραήλ.
Η Ελβετία κατά το παρελθόν είχε απαγορεύσει μόνο την Αλ Κάιντα και το Ισλαμικό Κράτος, που συμπεριλαμβάνονται στον κατάλογο των Ηνωμένων Εθνών με τις τρομοκρατικές οργανώσεις.
