Η μητέρα του ρώσου αντιφρονούντος Βλαντίμιρ Καρα-Μουρζά νοσηλεύεται στο Βερολίνο με την υποψία της δηλητηρίασης

«Στενή συγγενής» του ρώσου ακτιβιστή της αντιπολίτευσης Βλαντίμιρ Καρα-Μουρζά νοσηλεύεται σε θάλαμο απομόνωσης του πανεπιστημιακού νοσοκομείου Charité στο Βερολίνο, με την υποψία της δηλητηρίασης, ενδεχομένως με νευροτοξικό παράγοντα, μετέδωσε πριν από λίγο το περιοδικό Der Spiegel. Όπως έγινε γνωστό αργότερα, πρόκειται για τη μητέρα του ρώσου αντιφρονούντος.

Η αστυνομία του Βερολίνου επιβεβαίωσε με ανάρτησή της στην πλατφόρμα Χ ότι ερευνά υπόθεση με την υποψία της απόπειρας ανθρωποκτονίας, καθώς η γυναίκα είπε στους γιατρούς ότι πιθανότατα έχει πέσει θύμα δηλητηρίασης. «Η ασθενής μεταφέρθηκε σε θάλαμο απομόνωσης στο Charité. Διενεργούνται εξετάσεις αίματος για όλους τους τύπους τοξικών ουσιών και βρίσκονται σε εξέλιξη όλα τα απαραίτητα αστυνομικά μέτρα για την προστασία της δημόσιας ασφάλειας και τον εντοπισμό πιθανών υπόπτων», αναφέρεται στην ανακοίνωση της αστυνομίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Spiegel, οι αρχικές έρευνες δεν έδειξαν στοιχεία δηλητηρίασης από χημικό ή βιολογικό παράγοντα, αλλά θα ακολουθήσουν περαιτέρω εξετάσεις. Στη διερεύνηση του περιστατικού, αναφέρει το περιοδικό, συμμετέχει και το Ινστιτούτο «Ρόμπερτ Κοχ». Η εφημερίδα BILD, επικαλούμενη ιατρικούς κύκλους, αναφέρει ότι «τίποτα δεν υποδεικνύει στοχευμένη επίθεση με δηλητηριώδες αέριο» και ότι η γυναίκα παρακολουθείται για προληπτικούς λόγους. Η εφημερίδα Tagesspiegel είχε προηγουμένως αναφερθεί στην πιθανότητα η συγγενής του Καρα-Μουρζά να έχει δηλητηριαστεί με «Novichok», το οποίο είχε χρησιμοποιηθεί στην περίπτωση του ηγέτη της ρωσικής αντιπολίτευσης Αλεξέι Ναβάλνι.

Ο Βλαντιμίρ Καρα-Μουρζά βρισκόταν μεταξύ των κρατουμένων οι οποίοι απελευθερώθηκαν το καλοκαίρι στο πλαίσιο ανταλλαγής κρατουμένων μεταξύ Ρωσίας και Δύσης. Πριν από τη σύλληψή του στη Ρωσία, είχε δηλητηριαστεί δύο φορές, αλλά τελικά επέζησε. Όπως μετέδωσε το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων, ο ρώσος αντιφρονών έγραψε πριν από λίγη ώρα στην πλατφόρμα Telegram ότι «η μαμά είναι πράγματι σε νοσοκομείο στο Βερολίνο, αλλά οι υποψίες για δηλητηρίαση και καρδιακή προσβολή, δόξα τω Θεώ, δεν έχουν επιβεβαιωθεί. Οι γιατροί συνεχίζουν να την εξετάζουν».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

