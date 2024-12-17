Παράταση της κατάπαυσης του πυρός ανάμεσα σε Τουρκία και Κούρδους στη Συρία

Η κατάπαυση του πυρός μεταξύ της Τουρκίας και των υποστηριζόμενων από τις ΗΠΑ Κούρδων συριακών δυνάμεων (SDF) γύρω από την πόλη Μανμπίτζ της βόρειας Συρίας παρατάθηκε μέχρι το τέλος αυτής της εβδομάδας, δήλωσε την Τρίτη ο εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ Μάθιου Μίλερ.

Η Ουάσιγκτον μεσολάβησε για μια αρχική κατάπαυση του πυρός την περασμένη εβδομάδα, αλλά έληξε, είπε ο Μίλερ, προσθέτοντας ότι η Ουάσιγκτον θα ήθελε η κατάπαυση του πυρός να παραταθεί για όσο το δυνατόν περισσότερο.

«Συνεχίζουμε να συνεργαζόμαστε με τις SDF και την Τουρκία για μια πορεία προς τα εμπρός», είπε ο Μίλερ, προσθέτοντας ότι δεν είναι προς το συμφέρον κανενός μέρους να εμπλακεί σε συγκρούσεις στη Συρία. «Δεν θέλουμε να δούμε κανένα μέρος να εκμεταλλεύεται την τρέχουσα ασταθή κατάσταση για να προωθήσει τα δικά του στενά συμφέροντα σε βάρος του ευρύτερου συριακού εθνικού συμφέροντος».

Πηγή: skai.gr

