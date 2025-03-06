Την κατάργηση περίπου 8.000 θέσεων εργασίας έως το τέλος του έτους ανακοίνωσαν τα Γερμανικά Ταχυδρομεία (Deutsche Post), στο πλαίσιο προγράμματος εξυγίανσης.

Σύμφωνα με την σχετική ανακοίνωση, οι περικοπές αφορούν το τμήμα παράδοσης επιστολών και δεμάτων της εταιρίας μεταφορών DHL εντός Γερμανίας, το οποίο απασχολεί 187.000 εργαζόμενους.

Η εταιρία, με 600.000 εργαζόμενους παγκοσμίως, αιτιολόγησε την απόφασή της στο πλαίσιο της «ανάγκης να καταστεί περισσότερο ευέλικτη και αποτελεσματική».

Το αυξημένο κόστος λειτουργίας προκαλεί προβλήματα στον γερμανικό όμιλο, ο οποίος το 2024 αύξησε τον τζίρο του κατά 3%, στα 84,2 δισεκατομμύρια ευρώ, αλλά τα κέρδη μειώθηκαν κατά 7,2% στα 5,9 δισεκατομμύρια.

Τα μέτρα λιτότητας αναμένεται να μειώσουν το κόστος κατά περισσότερο από ένα δισεκατομμύριο ευρώ.

Η βασική δραστηριότητα των Γερμανικών Ταχυδρομείων εντός χώρας αποτελεί εδώ και καιρό το «προβληματικό παιδί» του ομίλου, με τους τομείς π.χ. των αποστολών express, τις υπηρεσίες εφοδιαστικής αλυσίδας και τις εμπορευματικές μεταφορές να είναι περισσότερο κερδοφόροι. Οι επιπτώσεις ωστόσο της οικονομικής ύφεσης και των γεωπολιτικών συγκρούσεων έγιναν αισθητές και σε αυτές τις δραστηριότητες. «Αναμένουμε ότι η παγκόσμια πολιτική και οικονομική κατάσταση θα παραμείνει ασταθής και το 2025», δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος της Deutsche Post Τομπίας Μάιερ και έκανε λόγο για «υποτονικό μακροοικονομικό περιβάλλον».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

