Ουκρανός κατάσκοπος «έδινε» στη Ρωσία τις θέσεις των μαχητικών αεροσκαφών

Η Υπηρεσία Ασφαλείας της Ουκρανίας (SBU) συνέλαβε έναν αξιωματικό της αεροπορίας με την κατηγορία ότι διενεργούσε κατασκοπεία για λογαριασμό της Ρωσίας διοχετεύοντας πληροφορίες για τις τοποθεσίες που βρίσκονται τα μαχητικά F-16 και τα Mirage 2000, δήλωσαν σήμερα αξιωματούχοι.

Ο αξιωματικός η ταυτότητα του οποίου δεν αποκαλύφθηκε, ένας εκπαιδευτής πτήσεων που είχε το αξίωμα επισμηναγού, κατηγορείται ότι βοηθούσε την Ρωσία να πραγματοποιεί αεροπορικές επιθέσεις παρέχοντας της συντεταγμένες και προτείνοντας τακτικές επιθέσεων, αναφέρει η Υπηρεσία Ασφαλείας της Ουκρανίας (SBU) σε ανακοίνωση της.

«Συγκεκριμένα, οι στόχοι προτεραιότητας του εχθρού ήσαν τα αεροδρόμια που σταθμεύουν τα F-16, τα Mirage 2000 και τα Su-24» αναφέρεται στην ανακοίνωση. Τα F-16 είναι αμερικανικής κατασκευής, τα Mirage 2000 είναι γαλλικής κατασκευής και τα Su-24 είναι ένα παλιότερο μαχητικό βομβαρδιστικό σοβιετικής κατασκευής.

«Ο πράκτορας συνέλεγε τις συντεταγμένες των τοποθεσιών που βρίσκονταν τα αεροσκάφη, χρονοδιαγράμματα και …τη σειρά αναχώρησης τους».

Η SBU αναφέρει στην ανακοίνωση της ότι ο ύποπτος έδινε επίσης στοιχεία για το προσωπικό της πολεμικής αεροπορίας της Ουκρανίας και τις πολεμικές τακτικές, στις ρωσικές στρατιωτικές μυστικές υπηρεσίες.

Η Μόσχα στοχοποιεί τακτικά αεροδρόμια και στρατιωτικές βάσεις σε όλη την Ουκρανία, ιδιαίτερα σε περιοχές που πιστεύει ότι φυλάσσονται όπλα που παρείχε η Δύση όπως τα F-16 ή τα Mirage.

Τα δύο αυτά αεροσκάφη έχουν διαδραματίσει κρίσιμο ρόλο στην ενίσχυση της άμυνας της Ουκρανίας έναντι των αυξανόμενων ρωσικών αεροπορικών επιδρομών και των συνεχιζόμενων προελάσεων στο πεδίο της μάχης κατά την διάρκειας της πλήρους κλίμακας ρωσικής εισβολής που συνεχίζεται τρεισήμισι και πλέον χρόνια.

Αυτόν τον μήνα η SBU συνέλαβε δύο Κινέζους υπηκόους που διενεργούσαν κατασκοπεία επιδιώκοντας να αποκτήσουν πληροφορίες για το αντιπλοϊκό πυραυλικό πρόγραμμα Neptun, που συνιστά ένα σημαντικό τμήμα της αναπτυσσόμενης εγχώριας αμυντικής βιομηχανίας.

