Τραμπ - Μασκ : «Χωρίζουν» με μια κοινή συνέντευξη Τύπου

Ο Ντόναλντ Τραμπ θα αποχαιρετήσει τον αμφιλεγόμενο δισεκατομμυριούχο σύμβουλο - και «υπερυπουργό» του, Ίλον Μασκ με μια κοινή συνέντευξη Τύπου που θα δώσουν σήμερα στο Λευκό Οίκο.

Η συνέντευξη είναι προγραμματισμένη για τη 1:30 μ.μ. (τοπική ώρα, 20:30 ώρα Ελλάδας).

«Αυτή θα είναι η τελευταία ημέρα του, αλλά όχι πραγματικά, επειδή θα είναι πάντα μαζί μας, θα βοηθάει συνεχώς», έγραψε ο Τραμπ στην πλατφόρμα του, την Truth Social.

«Ο Ίλον είναι καταπληκτικός! Θα σε δω αύριο στο Λευκό Οίκο».

Ο περιορισμός του κόστους λειτουργίας της ομοσπονδιακής κυβέρνησης θα συνεχισθεί, είχε δηλώσει νωρίτερα χθες, Πέμπτη, η εκπρόσωπος του Τραμπ Κάρολαϊν Λέβιτ, προσθέτοντας ότι ο πρόεδρος, το υπουργικό συμβούλιό του και αυτοί που θα παραμείνουν στο υπουργείο Κυβερνητικής Αποτελεσματικότητας (Department of Government Efficiency ή DOGE), το οποίο βρισκόταν πίσω από τις δραστικές περικοπές του ομοσπονδιακού εργατικού δυναμικού, θα συνεχίσουν να μειώνουν την κυβερνητική σπατάλη και να εξαλείφουν απάτες και την καταχρήσεις.

Τα «σύννεφα» είχαν φανεί από νωρίς

Προχθές, Τετάρτη, ο Μασκ ανακοίνωσε ότι τελείωσε η θητεία του ως «ειδικού κυβερνητικού υπαλλήλου» - καθεστώς που περιορίζεται ούτως ή άλλως στις 130 ημέρες βάσει των κανονισμών των ΗΠΑ.

Όμως ο δισεκατομμυριούχος CEO της Tesla και του X είχε ήδη αρχίσει τις τελευταίες εβδομάδες να μειώνει την ενασχόλησή του.

Πριν από ένα μήνα, ο Μασκ δήλωσε ότι από το Μάιο και μετά θα περνάει «σημαντικά» λιγότερο χρόνο εργαζόμενος για τη μείωση του κόστους λειτουργίας του κυβερνητικού μηχανισμού και θα στρέψει την προσοχή του στην εταιρεία του ηλεκτρικών αυτοκινήτων Tesla, οι πωλήσεις της οποίας έχουν μειωθεί, καθώς πολλοί που θα μπορούσαν να γίνουν πελάτες του αντιδρούν στις δεξιές πολιτικές απόψεις του.

Ο Μασκ υποστήριξε πως το DOGE εξοικονόμησε για τους φορολογουμένους 160 δισεκατομμύρια δολάρια, όμως διάφορες αναλύσεις το αμφισβητούν, επισημαίνοντας ότι κάποιες αποταμιεύσεις υπολογίσθηκαν διπλά ή είχαν ήδη γίνει πριν από το DOGE. Στη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας του Τραμπ, ο Μασκ, ο οποίος ήταν ο μεγαλύτερος χορηγός της με 250 εκατομμύρια δολάρια, είχε πει ότι θα εξοικονομούσε στην κυβέρνηση 2 τρισεκατομμύρια δολάρια.

