Ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν, προειδοποίησε την Κίνα ότι το ΝΑΤΟ ενδέχεται να εμπλακεί βαθύτερα στην Ασία, εάν το Πεκίνο δεν αναλάβει δράση για να αποτρέψει τη συμμετοχή της Βόρειας Κορέας στον πόλεμο της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας.

«Η παρουσία της Βόρειας Κορέας στην Ουκρανία είναι ένα σοβαρό ζήτημα για όλους μας. Αν η Κίνα δεν θέλει την εμπλοκή του ΝΑΤΟ στη Νοτιοανατολική Ασία, τότε θα πρέπει να αποτρέψει τη Βόρεια Κορέα από το να εμπλέκεται στο ευρωπαϊκό έδαφος», δήλωσε ο Μακρόν την Παρασκευή, σε ομιλία του σε σύνοδο κορυφής για την άμυνα στη Σιγκαπούρη.

Η Γαλλία διαχρονικά υποστηρίζει ότι η διατλαντική στρατιωτική συμμαχία δεν θα πρέπει να επεκτείνει τη δράση της στην Ασία και το 2023 ηγήθηκε της προσπάθειας για να μπλοκαριστεί το άνοιγμα γραφείου συνδέσμου του ΝΑΤΟ στην Ιαπωνία.

«Είχα εκφράσει την αντίθεσή μου στον ρόλο του ΝΑΤΟ στην Ασία, γιατί δεν πιστεύω στη συμμετοχή σε μια στρατηγική αντιπαλότητα που ανήκει σε άλλους», δήλωσε ο Εμανουέλ Μακρόν, αφήνοντας ωστόσο να εννοηθεί ότι το Παρίσι ενδέχεται να επανεξετάσει τη στάση του.

Τα στρατεύματα της Βόρειας Κορέας φέρεται να έχουν στηρίξει τον πόλεμο του Κρεμλίνου κατά της Ουκρανίας, στο πλαίσιο στρατιωτικής συμφωνίας μεταξύ των δύο χωρών, με τη Μόσχα να χρησιμοποιεί Βορειοκορεάτες στρατιώτες για να επιχειρήσει την εκδίωξη των ουκρανικών δυνάμεων από την περιφέρεια Κουρσκ, στη νοτιοδυτική Ρωσία.

Η ομιλία του Γάλλου προέδρου έρχεται στο τέλος μιας ασιατικής περιοδείας που περιλάμβανε επισκέψεις στο Βιετνάμ και την Ινδονησία, όπου η Γαλλία υπέγραψε μια σειρά από συμφωνίες, μεταξύ άλλων και στον τομέα της άμυνας.

Το ταξίδι του ολοκληρώνεται στη Σιγκαπούρη, όπου προσκλήθηκε να εκφωνήσει την κεντρική ομιλία στο ετήσιο Συνέδριο Στρατηγικών Μελετών Shangri-La Dialogue, το οποίο διοργανώνει το Διεθνές Ινστιτούτο Στρατηγικών Μελετών και συγκεντρώνει κάθε χρόνο ηγέτες και υπουργούς Άμυνας από όλο τον κόσμο. Στη φετινή διοργάνωση συμμετείχαν, μεταξύ άλλων, ο Υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ, και η Ύπατη Εκπρόσωπος της ΕΕ για την Εξωτερική Πολιτική, Κάγια Κάλας.

Ο Μακρόν προειδοποίησε επίσης για τον κίνδυνο εξάπλωσης των πυρηνικών όπλων και για την πιθανότητα κατάρρευσης της διεθνούς τάξης που θεμελιώθηκε μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο.

Επαναλαμβάνοντας το παραδοσιακό δόγμα της γαλλικής διπλωματίας, κάλεσε τα κράτη της Ασίας να διατηρήσουν την «ανεξαρτησία» τους τόσο από τις Ηνωμένες Πολιτείες όσο και από την Κίνα.

«Η Γαλλία είναι προσηλωμένη στη στρατηγική αυτονομία, στην ελευθερία και την κυριαρχία. Υπερασπιζόμαστε αυτήν την προσέγγιση τόσο για την Ευρώπη όσο και για την Ινδο-Ειρηνική», τόνισε ο Μακρόν.

Η αντιπαράθεση ΗΠΑ-Κίνας αποτελεί τον μεγαλύτερο κίνδυνο για τον κόσμο

Ο Μακρόν δήλωσε, παράλληλα, ότι η αντιπαράθεση μεταξύ των δύο υπερδυνάμεων, των Ηνωμένων Πολιτειών και της Κίνας, αποτελεί τον κύριο κίνδυνο με τον οποίο βρίσκεται αντιμέτωπος σήμερα ο κόσμος, τονίζοντας την ανάγκη δημιουργίας νέων συμμαχιών μεταξύ της Γαλλίας και εταίρων στην περιοχή του Ινδο-Ειρηνικού.

Ο Μακρόν πραγματοποιεί επίσκεψη στην περιοχή καθώς η Γαλλία και η Ευρωπαϊκή Ένωση επιδιώκουν να ενισχύσουν τους εμπορικούς δεσμούς τους με την Ασία, προκειμένου να αντισταθμίσουν την αβεβαιότητα που προκαλεί η δασμολογική πολιτική του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.

«Θα είμαι σαφής: η Γαλλία είναι φίλος και σύμμαχος των Ηνωμένων Πολιτειών και είναι επίσης φίλος και συνεργαζόμαστε – ακόμη κι αν διαφωνούμε ή ανταγωνιζόμαστε κάποιες φορές – με την Κίνα», δήλωσε ο Γάλλος πρόεδρος κατά τη διάρκεια της ομιλίας του στο Shangri-La Dialogue, το κορυφαίο φόρουμ για την άμυνα της Ασίας, στο πλαίσιο διήμερης κρατικής επίσκεψης στη Σιγκαπούρη.

Ο Μακρόν υπογράμμισε ότι η Ασία και η Ευρώπη έχουν κοινό συμφέρον να αποτρέψουν τη διάλυση της παγκόσμιας τάξης.

«Η εποχή της μη ευθυγράμμισης έχει αναμφίβολα παρέλθει, αλλά η εποχή των “συμμαχιών δράσης” έχει φτάσει. Και αυτό απαιτεί από τις χώρες που μπορούν να δράσουν από κοινού να εξοπλιστούν με όλα τα μέσα για να το κάνουν», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η επίσκεψη του Μακρόν ακολουθεί ανάλογες κινήσεις ηγετών από την Κίνα, την Ιαπωνία και άλλες ευρωπαϊκές χώρες τις τελευταίες εβδομάδες, σε μια ένδειξη της στρατηγικής σημασίας της Νοτιοανατολικής Ασίας εν μέσω των παγκόσμιων αναταράξεων στις εφοδιαστικές αλυσίδες και το εμπόριο.

