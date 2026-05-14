Αύξηση δραστηριότητας drone κοντά σε πυρηνικούς σταθμούς της Ουκρανίας, λέει ο ΔΟΑΕ

Έχουν καταγραφεί περισσότερα από 160 drones να πετούν στις 13 και 14 Μαΐου σε περιοχές της νότιας Ουκρανίας που βρίσκονται πυρηνικοί

Ουκρανικό drone

Ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ/ ΙΑΕΑ)) ανακοίνωσε σήμερα ότι έχει ενημερωθεί αυτήν την εβδομάδα για μεγάλη αύξηση της δραστηριότητας μη επανδρωμένων αεροσκαφών κοντά σε εγκαταστάσεις πυρηνικών σταθμών της Ουκρανίας, με περισσότερα από 160 μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drone) να έχουν καταγραφεί να πετούν στις 13-14 Μαΐου σε περιοχές της νότιας Ουκρανίας που βρίσκονται οι πυρηνικοί σταθμοί Τσερνόμπιλ και Ρίβνε.

Οι ομάδες του ΔΟΑΕ δεν αναφέρουν καμία άμεση επίδραση στην πυρηνική ασφάλεια σε αυτές τις εγκαταστάσεις, αναφέρει ο οργανισμός στην ανακοίνωση του που ανάρτησε στην πλατφόρμα Χ.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

TAGS: Ουκρανία μη επανδρωμένα αεροσκάφη ΔΟΑΕ
