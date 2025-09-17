Ντόχα: Από την Ερυθρά Θάλασσα το χτύπημα των Ισραηλινών

Σε μια πρωτοφανή κίνηση, ισραηλινά μαχητικά εκτόξευσαν την περασμένη εβδομάδα πάνω από την Ερυθρά Θάλασσα βαλλιστικούς πυραύλους με στόχο την ηγεσία της Χαμάς στο Κατάρ, σύμφωνα με αξιωματούχο του αμερικανικού υπουργείου Άμυνας, μια τακτική που εκτιμάται ότι αποσκοπούσε στο να υπερκεράσει την αντιαεροπορική άμυνα της χώρας και να αποφευχθεί η είσοδος στον εναέριο χώρο άλλων κρατών της Μέσης Ανατολής.

Η επίθεση της 9ης Σεπτεμβρίου, που σκότωσε έξι ανθρώπους στην Ντόχα, ανέτρεψε μήνες διπλωματικών προσπαθειών στις οποίες μεσολαβούσε το Κατάρ με στόχο την επίτευξη εκεχειρίας στον πόλεμο Ισραήλ-Χαμάς.

Μόλις μία εβδομάδα μετά την επίθεση, το Ισραήλ ξεκίνησε χερσαία επιχείρηση εναντίον της πόλης της Γάζας. Αυτό αναζωπύρωσε την οργή στην περιοχή για τον πόλεμο, ενώ η επίθεση στην Ντόχα έχει εντείνει τους φόβους και άλλων χωρών ότι μπορεί να αποτελέσουν στόχο.

Ο ισραηλινός στρατός εκμεταλλεύτηκε το στοιχείο του αιφνιδιασμού, εκτοξεύοντας προς μια κατεύθυνση που πιθανότατα δεν περίμεναν ούτε το Κατάρ ούτε οι Ηνωμένες Πολιτείες, των οποίων το στρατηγείο στη Μέση Ανατολή λειτουργεί από την αεροπορική βάση Αλ Ουντέιντ στο Κατάρ.

Ακόμη κι αν το γνώριζαν, ειδικοί λένε ότι οι συστοιχίες πυραύλων Patriot στο Κατάρ πιθανότατα δεν θα μπορούσαν να αναχαιτίσουν πυραύλους που ταξιδεύουν στο διάστημα με ταχύτητα πολλαπλάσια του ήχου.

«Μάλλον μιλάμε για λίγα λεπτά από την εκτόξευση μέχρι την πρόσκρουση, οπότε καθόλου μεγάλο διάστημα», δήλωσε ο Σιντάρτ Κάουσαλ, ειδικός σε θέματα πυραύλων και ανώτερος ερευνητής στο Royal United Services Institute του Λονδίνου. «Ακόμη κι αν (οι συστοιχίες Patriot) το εντόπιζαν, η αναχαίτιση θα ήταν καθαρή τύχη σε εκείνο το σημείο».

Οι πύραυλοι εκτοξεύτηκαν από την Ερυθρά Θάλασσα

Αξιωματούχος του αμερικανικού υπουργείου Άμυνας δήλωσε στο Associated Press ότι οι πύραυλοι εκτοξεύθηκαν από ισραηλινά μαχητικά πάνω από την Ερυθρά Θάλασσα, την ώρα που ηγέτες της Χαμάς βρίσκονταν στο Κατάρ για να εξετάσουν πρόταση εκεχειρίας στη Γάζα. Ο αξιωματούχος είχε άμεση γνώση του τρόπου με τον οποίο διεξήχθη η επίθεση από το Ισραήλ και μίλησε υπό τον όρο της ανωνυμίας.

Ένας άλλος Αμερικανός αξιωματούχος, που μίλησε επίσης ανώνυμα, ανέφερε ότι το ισραηλινό πλήγμα ήταν μια «επίθεση πέραν του ορίζοντα» (over the horizon) από περιοχές εκτός του εναέριου χώρου του Κατάρ. Ο αμερικανικός στρατός χρησιμοποιεί συνήθως τον όρο για να περιγράψει αεροπορικά πλήγματα από μεγάλες αποστάσεις.

Με την εκτόξευση βαλλιστικών πυραύλων στο διάστημα, το Ισραήλ κράτησε τα βλήματα εκτός του εναέριου χώρου των γειτονικών χωρών του Κόλπου, ιδίως της Σαουδικής Αραβίας, με την οποία επιδιώκει εδώ και καιρό μια συμφωνία διπλωματικής αναγνώρισης.

«Υπάρχει και ο πολιτικός παράγοντας: δεν πετάς πάνω από τον εναέριο χώρο της Σαουδικής Αραβίας παραβιάζοντας την κυριαρχία της, κάτι που είναι προφανώς χρήσιμο αν τρέφεις την ελπίδα να… ομαλοποιήσεις τις σχέσεις με τους Σαουδάραβες», δήλωσε ο Κάουσαλ.

Οι πύραυλοι εκτοξεύθηκαν επίσης από δυτικά προς ανατολικά, σε κατεύθυνση που πιθανότατα δεν παρακολουθούσαν τα συστήματα αεράμυνας στο Κατάρ, είτε αμερικανικά είτε καταριανά. Οι βασικές περιφερειακές απειλές που απασχολούν τις χώρες του Κόλπου προέρχονται κυρίως από τον βορρά, δηλαδή από το Ιράν, το οποίο παλαιότερα είχε εξαπολύσει επίθεση κατά του Κατάρ, ή από τον νότο, από περιοχές που ελέγχονται από τους αντάρτες Χούθι της Υεμένης.

Οι βαλλιστικοί πύραυλοι ανεβαίνουν στην ανώτερη ατμόσφαιρα ή ακόμη και στο διάστημα πριν επανέλθουν με ταχύτητα πολλαπλάσια του ήχου. Ενώ μια συστοιχία Patriot δεν μπορεί να τους πλήξει σε αυτά τα ύψη, το σύστημα Terminal High Altitude Area Defense (THAAD) μπορεί. Το Κατάρ παρήγγειλε ένα τέτοιο σύστημα κατά την επίσκεψη του Ντόναλντ Τραμπ τον Μάιο.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες δήλωσαν ότι ειδοποίησαν το Κατάρ μόλις έμαθαν για την ισραηλινή επίθεση, ωστόσο αξιωματούχοι στην Ντόχα υποστηρίζουν ότι η προειδοποίηση ήρθε μόνο αφού οι πύραυλοι είχαν ήδη πλήξει τον στόχο.

Ισραηλινός αξιωματούχος, μιλώντας υπό καθεστώς ανωνυμίας, ανέφερε ότι περίπου 10 αεροσκάφη συμμετείχαν στην αποστολή και εκτόξευσαν γύρω στους 10 πυραύλους. Το Ισραήλ δεν έχει αναγνωρίσει ούτε τα όπλα που χρησιμοποιήθηκαν ούτε τα ακριβή στοιχεία του πλήγματος.

Η χρήση βαλλιστικών πυραύλων που εκτοξεύονται από αεροσκάφη είναι συνηθισμένη πρακτική κατά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, καθώς η Μόσχα επιδιώκει να προστατεύσει τα αεροσκάφη της από τα ουκρανικά αντιαεροπορικά συστήματα. Η Κίνα παρουσίασε αυτόν τον μήνα έναν βαλλιστικό πύραυλο με πυρηνική δυνατότητα, που εκτοξεύεται από αέρος, στη στρατιωτική παρέλαση της Ημέρας της Νίκης.

Το Ισραήλ διαθέτει αρκετές παραλλαγές βαλλιστικών πυραύλων που εκτοξεύονται από αέρος, οι οποίες έγιναν δημόσια γνωστές έπειτα από τη διαρροή αμερικανικών εγγράφων πληροφοριών πέρυσι. Σε αυτούς περιλαμβάνονται οι Golden Horizon και IS02 Rock, με τα έγγραφα να αναφέρουν ότι το Ισραήλ πιθανότατα θα μπορούσε να τους χρησιμοποιήσει για να πλήξει το Ιράν.

Τον Ιούνιο, το Ισραήλ εξαπέλυσε έναν 12ήμερο πόλεμο κατά του Ιράν, που περιλάμβανε τη χρήση όπλων «standoff», τα οποία επιτρέπουν σε ένα αεροσκάφος να πλήττει στόχο από πολύ έξω από τον εναέριο χώρο μιας χώρας. Μεταξύ αυτών, σύμφωνα με ειδικούς, περιλαμβάνονταν και βαλλιστικοί πύραυλοι που εκτοξεύονται από αέρος, κάτι που τεκμηριώθηκε από τα υπολείμματα πυραύλων που βρέθηκαν αργότερα στο έδαφος στο Ιράκ.

Ο Τζέφρι Λιούις, ειδικός σε θέματα πυραύλων στο Middlebury Institute of International Studies, εκτίμησε ότι οι πύραυλοι που χρησιμοποιήθηκαν στην Ντόχα θα μπορούσαν να είναι είτε ο Golden Horizon είτε μια παραλλαγή του ισραηλινού Sparrow.

Ο πύραυλος Sparrow διαθέτει και εκδοχή με αδρανή πολεμική κεφαλή, κάτι που ίσως εξηγεί τις περιορισμένες ζημιές που προκλήθηκαν και το γεγονός ότι ένα πρατήριο καυσίμων δίπλα στο σημείο του πλήγματος δεν εξερράγη. Η εκτιμώμενη εμβέλειά του φτάνει τα περίπου 2.000 χιλιόμετρα. Μια εκτόξευση από την Ερυθρά Θάλασσα προς τον στόχο θα κάλυπτε απόσταση έως και 1.700 χιλιομέτρων.

«Ακόμη και μια αδρανής κεφαλή χτυπάει με τεράστια ισχύ, ας πούμε μερικές εκατοντάδες κιλά TNT», δήλωσε ο Λιούις.



