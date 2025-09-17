Πύραυλος που εκτοξεύτηκε από πολωνικό αεροσκάφος με στόχο την κατάρριψη ρωσικών drones στον εναέριο χώρο της Πολωνίας, ήταν τελικά το «αντικείμενο» που χτύπησε σπίτι σε χωριό της χώρας νωρίτερα αυτόν τον μήνα, δήλωσε την Τετάρτη κυβερνητικός υπουργός.

Οι πολωνικές αρχές είχαν αρχικά ανακοινώσει ότι το σπίτι στο χωριό Βιρίκι-Βόλα πιθανότατα επλήγη από ένα από τα 21 ρωσικά drones που εισήλθαν στον εναέριο χώρο της Πολωνίας τη νύχτα 9 προς 10 Σεπτεμβρίου.

Ωστόσο, η εφημερίδα Rzeczpospolita μετέδωσε την Τρίτη, επικαλούμενη πηγές, ότι το σπίτι χτυπήθηκε από πύραυλο που εκτοξεύτηκε από πολωνικό μαχητικό F-16, του οποίου το σύστημα καθοδήγησης παρουσίασε βλάβη.

«Όλα δείχνουν ότι ήταν πύραυλος που εκτοξεύτηκε από δικό μας αεροσκάφος, το οποίο υπερασπιζόταν την Πολωνία, την πατρίδα μας, τους πολίτες μας», δήλωσε στο TVN24 ο υπουργός αρμόδιος για τις Ειδικές Υπηρεσίες, Τόμας Σιεμονιάκ.

Πολιτική αντιπαράθεση και δηλώσεις Τασκ

Ο πρόεδρος της Πολωνίας, Κάρολ Ναβρότσκι –πολιτικός αντίπαλος της κεντρώας κυβέρνησης του πρωθυπουργού Ντόναλντ Τασκ– είπε την Τρίτη ότι θα ζητήσει διευκρινίσεις για το περιστατικό.

Ο Τασκ έγραψε την ίδια ημέρα στην πλατφόρμα Χ ότι όλη η ευθύνη για τη ζημιά στη Βιρίκι-Βόλα ανήκει στη Ρωσία, την οποία κατηγόρησε για «σκηνοθετημένη πρόκληση» μέσω drones.

«Οι αρμόδιες υπηρεσίες θα ενημερώσουν το κοινό, την κυβέρνηση και τον πρόεδρο για όλες τις συνθήκες του περιστατικού μετά την ολοκλήρωση της έρευνας», πρόσθεσε.

Η ρωσική θέση και η απάντηση της Βαρσοβίας

Η Ρωσία δήλωσε ότι εκείνη την περίοδο επιτίθετο στην Ουκρανία και ότι δεν είχε στόχο την Πολωνία.

Ο πρέσβης της Ρωσίας στον ΟΗΕ, Βασίλι Νεμπένζια, υποστήριξε ότι η μέγιστη εμβέλεια των drones που χρησιμοποιήθηκαν δεν ξεπερνούσε τα 700 χλμ., «κάτι που καθιστά φυσικά αδύνατο να έχουν φτάσει στο πολωνικό έδαφος».

Η Βαρσοβία απέρριψε αυτό το επιχείρημα, υποστηρίζοντας ότι τα drones εισήλθαν σκόπιμα στον εναέριο χώρο της Πολωνίας ώστε να δοκιμαστούν οι δυνατότητες αντίδρασης της ίδιας και του ΝΑΤΟ.

