Ποινικές διώξεις μεταξύ των οποίων της απόπειρας αυτοκτονίας και της κατανάλωσης αλκοόλ αντιμετωπίζει μια Ιρλανδή αεροσυνοδός στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα (ΗΑΕ) η οποία παραμένει εγκλωβισμένη στο Ντουμπάι αφού οι Αρχές της πήραν το διαβατήριο και της απαγόρευσαν την έξοδο από τη χώρα.

Συγκεκριμένα, η 28χρονη Tori Towey η οποία εργάζεται ως αεροσυνοδός σε εταιρεία που εδρεύει στο Ντουμπάι κινδυνεύει με ποινή φυλάκισης καθώς επιχείρησε να αυτοκτονήσει, έχοντας προηγουμένως καταναλώσει μεγάλη ποσότητα αλκοόλ, αφού φέρεται να υπήρξε θέμα ενδοοικογενειακής βίας.

Εκπρόσωπος της νομικής ομάδας Detained in Dubai (DiD) αποκάλυψε ότι ο νοτιοαφρικανός σύζυγός της νεαρής γυναίκας την κυνήγησε με μαχαίρι και την γρονθοκόπησε, προτού της κλείσει το χέρι της στην πόρτα του μπάνιου για να της το σπάσει. Μετά την επίθεση ο σύζυγος της 28χρονης, που επίσης εργαζόταν για την αεροπορική εταιρεία Emirates, απολύθηκε από τη δουλειά του.

Επηρεασμένη ψυχολογικά από την επίθεση, η Ιρλανδή αεροσυνοδός μέθυσε και προσπάθησε να βάλει τέλος στη ζωή της. Παρά το γεγονός πως η ίδια ευτυχώς δεν τα κατάφερε τελικά, οι Αρχές την συνέλαβαν και την οδήγησαν στο αστυνομικό τμήμα, όπου ενημερώθηκε πως της ασκήθηκε δίωξη για κατανάλωση αλκοόλ και απόπειρα αυτοκτονίας.

Η 28χρονη προσπαθεί απεγνωσμένα να βρει τρόπο να επιστρέψει στην πατρίδα της, αφού οι τοπικές Αρχές έχουν «μπλοκάρει» το διαβατήριό της και δεν μπορεί να ταξιδέψει.

Ένας δικηγόρος και συνήγορος των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που τη βοηθάει είπε ότι η 28χρονη είναι καταβεβλημένη και εξουθενωμένη, αλλά ελπίζει ότι θα μπορέσει να φύγει σύντομα από το Ντουμπάι.

Το ζήτημα της 28χρονης έφτασε μέχρι την Ιρλανδική Κάτω Βουλή όπου η ηγέτης του ιρλανδικού κόμματος Sinn Féin, Mary Lou McDonald είπε ότι μίλησε με την Tori Towey. Όπως είπε η μητέρα της Towey είχε ταξιδέψει στο Ντουμπάι ώστε να είναι κοντά στην κόρη της.

«Έχει πέσει θύμα της πιο χονδροειδούς ενδοοικογενειακής βίας», είπε η κυρία McDonald.

«Το διαβατήριό της καταστράφηκε. Της επιβλήθηκε ταξιδιωτική απαγόρευση»είπε και πρόσθεσε ότι η ιρλανδική κυβέρνηση θα πρέπει να καταστήσει «απολύτως ξεκάθαρο στις αρχές του Ντουμπάι ότι καμία γυναίκα δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται με αυτόν τον τρόπο».

Το Υπουργείο Εξωτερικών της Ιρλανδίας δήλωσε ότι γνώριζε την υπόθεση και παρείχε προξενική βοήθεια.

Επίσης, ο Ιρλανδός πρωθυπουργός Σάιμον Χάρις δήλωσε ότι θα παρέμβει για να βρεθεί λύση σε αυτήν την «τρομακτική» όπως χαρακτήρισε υπόθεση.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.