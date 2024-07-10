Συνάντηση Ερντογάν-Όρμπαν στην Ουάσιγκτον

Ο Τούρκος πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν και ο Ούγγρος πρωθυπουργός Βίκτορ Όρμπαν συζήτησαν στην Ουάσιγκτον για τον πόλεμο στην Ουκρανία, τη Γάζα αλλά και την ΕΕ.

Η πρώτη συνάντηση του Τούρκου προέδρου όταν έφτασε στην Ουάσιγκτον χθες ήταν με τον πρωθυπουργό της Ουγγαρίας Βίκτορ Όρμπαντου οποίου η χώρα ανέλαβε την προεδρία της ΕΕ από την 1η Ιουλίου.

Η συνάντηση των δυο στενών αυτών συμμάχων πραγματοποιήθηκε κεκλεισμένων των θυρών. Ωστόσο σύμφωνα με τη Διεύθυνση Επικοινωνίας της τουρκικής Προεδρίας, ο Ερντογάν είπε στον Ορμπάν ότι η Τουρκία είναι προσανατολισμένη να συνεχίσει τις ειρηνευτικές της προσπάθειες για τον τερματισμό των πολέμων στην Ουκρανία και τη Γάζα.



Παράλληλα ζήτησε από τον Όρμπαν στήριξη για την αναβίωση της ενταξιακής διαδικασίας της Τουρκίας στην ΕΕ κατά τη διάρκεια της ουγγρικής προεδρίας. Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες που έγιναν γνωστές σήμερα, η Ουγγαρία σχεδιάζει να συγκαλέσει το Συμβούλιο Σύνδεσης ΕΕ-Τουρκίας κατά τη διάρκεια της φετινής περιόδου της Προεδρίας της.



Θα είναι η πρώτη φορά που γίνεται κάτι τέτοιο από το 2019 και λέγεται ότι στόχος της Ουγγαρίας, εκτός από την αναβίωση της συμφωνίας Τελωνειακής Ένωσης-Τουρκίας, είναι και να σημειωθεί πρόοδος στο θέμα της βίζας για τους Τούρκους πολίτες στην ΕΕ. Να σημειώσουμε ότι οι ιστορικά στενές σχέσεις Τουρκίας-Ουγγαρίας αναβαθμίστηκαν το 2013 σε επίπεδο στρατηγικής εταιρικής σχέσης μετά τη σύσταση Συμβουλίου Στρατηγικής Συνεργασίας Υψηλού Επιπέδου ενώ τον περασμένο Δεκέμβριο, οι δύο χώρες γιόρτασαν την 100η επέτειο από τη σύναψη διπλωματικών σχέσεων.

