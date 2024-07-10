Ολοένα και πληθαίνουν τα δημοσιεύματα που έρχονται στην επιφάνεια τα οποία ενισχύουν την ήδη έντονη ανησυχία που υπάρχει για την υγεία του Αμερικανού προέδρου, Τζο Μπάιντεν.

Σύμφωνα με νέο δημοσίευμα από την Wall Street Journal το 2022 ο Τζο Μπάιντεν ακύρωσε μια συνάντηση νωρίς το βράδυ με τον γερμανό καγκελάριο Όλαφ Σολτς την τελευταία στιγμή επειδή... έπρεπε να πάει για ύπνο.

Η εφημερίδα ανέφερε ότι η εκδήλωση ήταν μια άτυπη συγκέντρωση στη Γερμανία εν μέσω της συνόδου κορυφής της G7 τον Ιούνιο του 2022 και είχε προγραμματιστεί μια συνάντηση η οποία δεν είχε πάρει μεγάλες διαστάσεις για να συζητηθεί το ζήτημα της Ουκρανίας.

Δύο άτομα που θέλησαν να διατηρήσουν την ανωνυμία τους τα οποία βρέθηκαν εκεί είπαν στην εφημερίδα ότι ο υπουργός Εξωτερικών Άντονι Μπλίνκεν ανακοίνωσε ότι ο Μπάιντεν δεν θα πάει στη συνάντηση επειδή έπρεπε να ξεκουραστεί. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, ο Καγκελάριος και οι βοηθοί του εξεπλάγησαν από την απουσία του Μπάιντεν και την εμφάνιση του Μπλίνκεν.

Σε δήλωση στην εφημερίδα Journal, εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ διέψευσε την αναφορά αυτή, ενώ άλλος αξιωματούχος δήλωσε ότι ο Λευκός Οίκος είχε ενημερώσει τους συμμετέχοντες από νωρίς ότι ο Μπάιντεν δε θα μπορούσε να παρευρεθεί.

Ο Axios, επικαλούμενος ανθρώπους κοντά στον πρόεδρο, έχει πει προηγουμένως ότι ο Μπάιντεν δούλευε καλύτερα μεταξύ 10 π.μ. και 4 μ.μ. και δυσκολευόταν να λειτουργήσει εκτός αυτού του χρονικού πλαισίου.

Τόσο το CNN όσο και οι New York Times ανέφεραν ότι ο Μπάιντεν είπε στους κυβερνήτες ότι έπρεπε να κοιμηθεί περισσότερο και να σταματήσει να πηγαίνει σε εκδηλώσεις μετά τις 8 το βράδυ.

Ο Λευκός Οίκος πάντως δεν έχει απαντήσει σε αυτούς τους ισχυρισμούς.

Τα σχόλια για την υγεία του πυκνώνουν με τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ να αποτελεί μια ακόμη δοκιμασία για τον ίδιο ο οποίος έχει μπει στο μικροσκόπιο για το αν τελικά είναι σε θέση να ανταγωνιστεί τον Τραμπ στις επερχόμενες προεδρικές εκλογές.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.