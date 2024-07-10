Το Κίεβο θέλει να πείσει τους Ουκρανούς που είναι σε μάχιμη ηλικία και ζουν σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες να ενταχθούν στις ένοπλες δυνάμεις δημιουργώντας μια νέα μονάδα, την «Ουκρανική Λέγκα», που θα εδρεύει και θα εκπαιδεύεται στην Πολωνία, ανακοίνωσε σήμερα το υπουργείο Άμυνας.

Το Κίεβο, του οποίου ο στρατός έχει εξαντληθεί από βαριές απώλειες ύστερα από δυόμιση χρόνια πολέμου, προσπαθεί να αναπληρώσει τις τάξεις του. Οι ουκρανικές αρχές έχουν ήδη εντείνει τη στρατολόγηση στο εσωτερικό της χώρας, κυρίως χάρη σε έναν νέο νόμο που υιοθετήθηκε τον Μάιο.

Τώρα επιθυμούν να στρατολογήσουν κάποιους από τους εκατοντάδες χιλιάδες Ουκρανούς που ζουν στην Ευρώπη, κυρίως στην Πολωνία και τη Γερμανία, ορισμένοι εκ των οποίων έχουν φύγει από τη χώρα παράτυπα ακριβώς για να μην επιστρατευθούν.

«Οι Ουκρανοί που βρίσκονται στην Πολωνία και άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα μπορούν να ενταχθούν στην ουκρανική άμυνα υπογράφοντας συμβόλαια με τις ένοπλες δυνάμεις», δήλωσε ο υπουργός Ρούστεμ Ουμέροφ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η δημιουργία αυτής της μονάδας προβλέπεται σε διμερή συμφωνία ασφαλείας μεταξύ της Ουκρανίας και της Πολωνίας που υπογράφηκε τη Δευτέρα στη Βαρσοβία από τον πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι και τον Πολωνό πρωθυπουργό Ντόναλντ Τουσκ.

Πρόκειται για μια «ειδική μονάδα εθελοντών που θα εκπαιδεύεται στο πολωνικό έδαφος» και «θα είναι εξοπλισμένη με τα καλύτερα όπλα» της Δύσης πριν αναπτυχθεί στο μέτωπο της Ουκρανίας, δήλωσε ο Ουμέροφ.

«Καλούμε όλους τους Ουκρανούς που βρίσκονται στην Ευρώπη να ενταχθούν στην Ουκρανική Λέγκα», δήλωσε, χωρίς ωστόσο να δίνει λεπτομέρειες για τον αριθμό των ανδρών που ευελπιστεί να στρατολογήσει το Κίεβο.

