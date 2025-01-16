Washington Post: Ο Τραμπ εξετάζει το ενδεχόμενο εκτελεστικού διατάγματος για να σώσει το TikTok από την απαγόρευση ή την πώληση στις ΗΠΑ

Ο εκλεγμένος πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ εξετάζει το ενδεχόμενο να εκδώσει εκτελεστικό διάταγμα μόλις αναλάβει τα καθήκοντά του, το οποίο θα αναστείλει την απαγόρευση ή την πώληση του TikTok για 60 έως 90 ημέρες, μετέδωσε την Πέμπτη η Washington Post.

Στο μεταξύ, το πρακτορείο Information, επικαλούμενο δύο άτομα με γνώση του ζητήματος, μετέδωσε χθες ότι η TikTok φέρεται να σκοπεύει να απενεργοποιήσει την εφαρμογή της για τους χρήστες στις ΗΠΑ την Κυριακή, εκτός αν το Ανώτατο Δικαστήριο παρέμβει για να αποτρέψει την απαγόρευση που έχει προγραμματιστεί να τεθεί σε ισχύ εκείνη την ημέρα.

Αντί να επιτρέψει στους χρήστες που έχουν ήδη κατεβάσει την εφαρμογή να συνεχίσουν να τη χρησιμοποιούν, η TikTok σχεδιάζει να απενεργοποιήσει «απότομα» την εφαρμογή, καθιστώντας την επίδραση της απαγόρευσης άμεσα εμφανή σε όλους τους χρήστες. Όσοι επιχειρήσουν να ανοίξουν την εφαρμογή θα τους υποδεχτεί ένα αναδυόμενο μήνυμα που θα τους ανακατευθύνει σε έναν ιστότοπο με πληροφορίες σχετικά με την απαγόρευση, ανέφερε μία από τις πηγές. Επιπλέον, οι χρήστες θα έχουν τη δυνατότητα να κατεβάσουν όλα τα δεδομένα τους, επιτρέποντάς τους να διατηρήσουν ένα αρχείο με τις προσωπικές τους πληροφορίες, πρόσθεσε το πρακτορείο.

Σημειώνεται ότι η εφαρμογή κοινωνικής δικτύωσης βρίσκεται αντιμέτωπη με απαγόρευση στις ΗΠΑ στις 19 Ιανουαρίου, εάν δεν διαχωριστεί από τον ιδιοκτήτη της, την κινεζική εταιρεία ByteDance.

Υπενθυμίζεται ότι η TikTok διέψευσε την Τρίτη ότι η Κίνα εξετάζει το ενδεχόμενο πώλησης των δραστηριοτήτων του μέσου κοινωνικής δικτύωσης στις ΗΠΑ στον ιδιοκτήτη του «Χ» Ίλον Μασκ, χαρακτηρίζοντας μάλιστα «μυθοπλασία» αυτό το σενάριο.

